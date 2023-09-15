Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Общество

В Госдуме предложили ограничить стоимость дизеля на 90 дней

Рассматривается очередное предложение по ограничению роста цен на топливо.
16

Рассматривается очередное предложение по ограничению роста цен на топливо (Законопроект № 439797-8).

Авторы поправки

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, О.А.Нилов, В.К.Гартунг, М.Г.Делягин, Я.В.Лантратова, Н.В.Новичков

Содержание поправок

Согласно законопроекту в целях стабилизации розничных цен на автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, средние дистилляты на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации Правительство Российской Федерации вправе устанавливать на данные виды товаров предельно допустимые розничные цены на срок не более девяноста календарных дней.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в настоящий момент имеется ряд обстоятельств, свидетельствующих о том, что ценообразование на моторное топливо в Российской Федерации не зависит от рыночных факторов, равно как и от цены на нефть, а подвергается воздействию иных причин, ввиду чего рост цен на моторное топливо в Российской Федерации становится неконтролируемым и скачкообразным.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по теме

Установление предельных цен на бензин - ссылка

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип fkmrf123
    fkmrf123 45 минут назад

    Ну вот куда свой взгляд не брось, всё или почти всё в нашей экономике находится в т.н. "ручном управлении", где сама экономика работает не по правилам и законам созданными самой Природой, а только через вмешательство в эти формулы как извне.🤔 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Дмитрий Варкентин
Дмитрий Варкентин
Налоговые проверки

«Невидимые» протоколы. Все ли протоколы допросов, произведенных в процессе проверки, прикладываются к акту?

Рассмотрим, каким образом можно использовать протоколы допросов, не приложенные к акту налоговой проверки.

32
Логотип advokatshaderkov
advokatshaderkov
Право

Подследственным в СИЗО хотят позволить встречи с адвокатом по видеосвязи. Зачем нам такое нововведение?

Минюст РФ предложил использовать видео-конференц-связь для свиданий адвокатов с подзащитными в следственных изоляторах.

Подследственным в СИЗО хотят позволить встречи с адвокатом по видеосвязи. Зачем нам такое нововведение?
24
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

Выбирайте лучший пост недели. Голосуйте за самый интересный текст в Трибуне👇

Вместо пятничного дайджеста, который редакция составляет каждую неделю (а вы его не читаете) мы решили пойти иным путем. Сегодня право выбирать лучший пост мы отдаем вам! Ждем вашего голоса в опросе 👇🏼

Выбирайте лучший пост недели. Голосуйте за самый интересный текст в Трибуне👇
42
Поиск работы бухгалтеров

🔥«Клерк» подобрал для вас топ самых крутых вакансий, чтобы было легче искать работу!

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

33
Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»
Ведение бизнеса

Due diligence при покупке бизнеса 

Due diligence представляет собой проверку готового бизнеса. Это незаменимая процедура при его приобретении, позволяет покупателю понять, имеются ли какие-либо проблемы у выбранного предприятия, если да, то какие, и какие вложения потребуются. Любая сделка по приобретению готового бизнеса должна предваряться тщательной и скрупулезной проверкой. В большинстве случаев выявление существенных ранее не оговоренных недостатков может привести к выводу о нецелесообразности покупки либо будет хорошим поводом для дисконта к цене сделки.

Due diligence при покупке бизнеса 
728
Логотип molyanov
molyanov
Маркетинг

О чем писать на сайте, если хочешь нормальный текст, а не «Мы молодая динамично развивающаяся компания»

В статье рассказываю, как достать классную фактуру для вашего сайта, не вымучивать текст и не заливать будущих читателей водянистой водой.

О чем писать на сайте, если хочешь нормальный текст, а не «Мы молодая динамично развивающаяся компания»
20
Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

Религиозная мозаика Сербии. Основные религии и их влияние на культуру и общество

Культура Сербии прочно связана с религиозными убеждениями и практиками. В этой статье мы рассмотрим религиозную мозаику Сербии, основные религии, и их влияние на культуру и общество этой страны.

Религиозная мозаика Сербии. Основные религии и их влияние на культуру и общество
16
Логотип Клерк
Клерк
Обзоры для бухгалтера

Важные новости про взносы ИП / БухТуб

ФНС объявила индульгенцию по взносам ИП и нарушила нормы НК, россияне запретят себе брать кредиты, бухгалтеры убились в попытках вернуть из резерва НДФЛ — встречайте новый выпуск самых важных новостей.

4
118
Читать еще
Мнения