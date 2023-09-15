В Госдуме предложили ограничить стоимость дизеля на 90 дней

Рассматривается очередное предложение по ограничению роста цен на топливо (Законопроект № 439797-8).

Авторы поправки

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, О.А.Нилов, В.К.Гартунг, М.Г.Делягин, Я.В.Лантратова, Н.В.Новичков

Содержание поправок

Согласно законопроекту в целях стабилизации розничных цен на автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, средние дистилляты на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации Правительство Российской Федерации вправе устанавливать на данные виды товаров предельно допустимые розничные цены на срок не более девяноста календарных дней.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в настоящий момент имеется ряд обстоятельств, свидетельствующих о том, что ценообразование на моторное топливо в Российской Федерации не зависит от рыночных факторов, равно как и от цены на нефть, а подвергается воздействию иных причин, ввиду чего рост цен на моторное топливо в Российской Федерации становится неконтролируемым и скачкообразным.

Материалы к законопроекту

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