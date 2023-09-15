Президент предложил установить 30 сентября День воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В России появится новая памятная дата (Законопроект № 439382-8).

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Президентом РФ.

Содержание поправки

Согласно законопроекту 30 сентября объявляется Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что 30 сентября 2022 г. войдет в новейшую историю как день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на правах субъектов Российской Федерации. Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.