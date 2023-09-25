Отмена транспортного налога, скидки по ЖКХ, бесплатные лекарства и другие меры поддержки многодетных семей

Рассматривается предложение по установлению единого перечня мер поддержки многодетных семей.
Инициаторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.
Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, О.А.Нилов, В.К.Гартунг, А.А.Кузнецов, М.Г.Делягин, Д.Г.Гусев, А.С.Аксененко, Я.В.Лантратова, Н.В.Новичков.
Содержание предложения
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, которым предлагается установить перечень мер поддержки многодетных семей:
скидка в размере не ниже 50 процентов установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, — от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на данной территории;
бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей согласно перечню, утверждённому Правительством Российской Федерации, для детей в возрасте до 6 лет;
бесплатный проезд детей до 18 лет на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий;
бесплатное пользование местами для парковки одного транспортного средства, принадлежащего многодетной семье;
освобождение от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства, принадлежащего многодетной семье;
прием детей в государственные дошкольные образовательные организации в первую очередь;
первоочередной приём в поликлиниках государственных и муниципальных систем здравоохранения и с обеспечением возможности предварительной записи нескольких детей на приём в рамках одного визита;
бесплатное двухразовое питание детей, обучающихся в образовательной организации, реализующей основные образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;
бесплатное обеспечение в соответствии с установленными нормативами школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения детей в общеобразовательной школе за счет средств всеобуча либо иных внебюджетных средств;
безвозмездное пользование детьми платными физкультурнооздоровительными и спортивными услугами, оказываемыми учреждениями, входящими в государственную систему физической культуры и спорта;
бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок один день в месяц.
Материалы к законопроекту
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