Отмена транспортного налога, скидки по ЖКХ, бесплатные лекарства и другие меры поддержки многодетных семей

Рассматривается предложение по установлению единого перечня мер поддержки многодетных семей.

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, которым предлагается установить перечень мер поддержки многодетных семей:

скидка в размере не ниже 50 процентов установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, — от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на данной территории;

бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей согласно перечню, утверждённому Правительством Российской Федерации, для детей в возрасте до 6 лет;

бесплатный проезд детей до 18 лет на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий;

бесплатное пользование местами для парковки одного транспортного средства, принадлежащего многодетной семье;

освобождение от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства, принадлежащего многодетной семье;

прием детей в государственные дошкольные образовательные организации в первую очередь;

первоочередной приём в поликлиниках государственных и муниципальных систем здравоохранения и с обеспечением возможности предварительной записи нескольких детей на приём в рамках одного визита;

бесплатное двухразовое питание детей, обучающихся в образовательной организации, реализующей основные образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;

бесплатное обеспечение в соответствии с установленными нормативами школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения детей в общеобразовательной школе за счет средств всеобуча либо иных внебюджетных средств;

безвозмездное пользование детьми платными физкультурнооздоровительными и спортивными услугами, оказываемыми учреждениями, входящими в государственную систему физической культуры и спорта;