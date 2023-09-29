Установлен период дожития пенсионеров на 2024 год

Рассматривается предполагаемый период выплаты пенсии (Законопроект № 445632-8).
Инициатор предложения
Законопроект подготовлен Правительством РФ.
Содержание предложения
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2024 год устанавливается продолжительностью 264 месяца (или 22 года с момента выхода на пенсию). В 2023 был установлен аналогичный период.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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