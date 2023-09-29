Установлен период дожития пенсионеров на 2024 год

Рассматривается предполагаемый период выплаты пенсии (Законопроект № 445632-8).

Инициатор предложения

Законопроект подготовлен Правительством РФ.

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2024 год устанавливается продолжительностью 264 месяца (или 22 года с момента выхода на пенсию). В 2023 был установлен аналогичный период.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.