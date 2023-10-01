Повышение штрафа за незаконное пользование недрами и водными объектами. Новый законопроект

Рассматривается предложение по усилению ответственности за причинение вреда окружающей среде (Законопроект № 446432-8).

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Законодательным Собранием Амурской области.

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, направленный на ужесточение административной ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых. Штраф может достигать 1,3 млн. рублей. Кроме того, нарушителю грозит конфискация орудия правонарушения. Также проект предусматривает повышение штрафа до 300 тыс. рублей за незаконное пользование водным объектом.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что за последние годы на территории Амурской области участились случаи незаконного (безлицензионного) пользования недрами с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых (далее — ОРПИ). В большинстве случаев правонарушителями являются физические лица - собственники техники, при помощи которой осуществляется добыча ОРПИ. Незаконное пользование водными объектами и (или) нарушение условий его использования наносит непоправимый ущерб водным объектам на территории области. При этом существующие санкции несоизмеримы по сравнению с ущербом, причиненным окружающей среде в результате данной незаконной деятельности.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.