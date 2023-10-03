Запрет коллекторов, повышение стоимости патента для мигрантов, рост штрафа за неуплату налогов. Обзор финансового права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие финансовые права граждан

Финансовое право за август 2023

Стоимость патента для мигрантов предлагают увеличить в 4 раза — Законопроект № 415661-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому размер фиксированных авансовых платежей, уплачиваемых иностранным гражданами при осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, увеличивается до 4800 рублей (сейчас 1 200).

В Пояснительной записке указывается, что в последнее время отчетливо фиксируется обеспокоенность граждан Российской Федерации количеством трудовых мигрантов, работающих в России, а также проблемами их адаптации в российское общество. По данным аналитики, по итогам 2022 года количество иностранных граждан, приехавших в Россию на работу, достигло 3,47 млн. При этом более 90% трудовых мигрантов суммарно приехало из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. За год же количество фактов постановки на миграционный учет иностранцев, с учетом продления регистраций и перерегистрации, составило 11,8 млн.

Повышение штрафа за неуплату налога — Законопроект № 416287-8.

Согласно законопроекту Умышленная неуплата обязательных платежей влечет взыскание штрафа в размере 100 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов).

В Пояснительной записке указывается, что учитывая, что административная ответственность за нарушение норм трудового законодательства, в том числе за уклонение от оформление трудового договора, влечет наложение максимального штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, налоговая ответственность в виде 40 процентов от неуплаченной суммы страховых взносов является несоразмерной совершенному правонарушению, не создает должных стимулов для работодателей и работников к надлежащему оформлению трудовых отношений и является недостаточной для решения проблемы «серой» занятости.

Запрет коллекторской деятельности — Законопроект № 422304-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому запрещается уступка кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита, а также запрещается коллекторская деятельность.

В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта не только защитит права и законные интересы граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудном финансовом положении, но и позволит высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом.

Прекращение договора поручительства при гибели участника СВО — Законопроект № 417700-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в случае гибели участника специальной военной операции или признания его инвалидом I группы его обязательства, возникшие из договора поручительства, прекращаются.

В Пояснительной записке указывается, что в случае смерти поручителя либо объявления его умершим обязанными по договору поручительства являются наследники поручителя, которые отвечают перед кредитором солидарно в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Данный подход при рассмотрении споров, связанных с участием военнослужащих — участников специальной военной операции в договорах поручительства, представляется несправедливым, поскольку обязательства военнослужащего — участника специальной военной операции, если он является заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, существенным образом не отличаются — и в том, и в другом случае он несет ответственность за неисполнение обязательств.

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