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Обзоры для бухгалтера

Запрет коллекторов, повышение стоимости патента для мигрантов, рост штрафа за неуплату налогов. Обзор финансового права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие финансовые права граждан
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Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие финансовые права граждан

Финансовое право за август 2023

Стоимость патента для мигрантов предлагают увеличить в 4 раза — Законопроект № 415661-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому размер фиксированных авансовых платежей, уплачиваемых иностранным гражданами при осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, увеличивается до 4800 рублей (сейчас 1 200).

В Пояснительной записке указывается, что в последнее время отчетливо фиксируется обеспокоенность граждан Российской Федерации количеством трудовых мигрантов, работающих в России, а также проблемами их адаптации в российское общество. По данным аналитики, по итогам 2022 года количество иностранных граждан, приехавших в Россию на работу, достигло 3,47 млн. При этом более 90% трудовых мигрантов суммарно приехало из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. За год же количество фактов постановки на миграционный учет иностранцев, с учетом продления регистраций и перерегистрации, составило 11,8 млн.

Повышение штрафа за неуплату налога — Законопроект № 416287-8.

Согласно законопроекту Умышленная неуплата обязательных платежей влечет взыскание штрафа в размере 100 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов).

В Пояснительной записке указывается, что учитывая, что административная ответственность за нарушение норм трудового законодательства, в том числе за уклонение от оформление трудового договора, влечет наложение максимального штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, налоговая ответственность в виде 40 процентов от неуплаченной суммы страховых взносов является несоразмерной совершенному правонарушению, не создает должных стимулов для работодателей и работников к надлежащему оформлению трудовых отношений и является недостаточной для решения проблемы «серой» занятости.

Запрет коллекторской деятельности — Законопроект № 422304-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому запрещается уступка кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита, а также запрещается коллекторская деятельность.
В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта не только защитит права и законные интересы граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудном финансовом положении, но и позволит высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом.

Прекращение договора поручительства при гибели участника СВО — Законопроект № 417700-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в случае гибели участника специальной военной операции или признания его инвалидом I группы его обязательства, возникшие из договора поручительства, прекращаются.

В Пояснительной записке указывается, что в случае смерти поручителя либо объявления его умершим обязанными по договору поручительства являются наследники поручителя, которые отвечают перед кредитором солидарно в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Данный подход при рассмотрении споров, связанных с участием военнослужащих — участников специальной военной операции в договорах поручительства, представляется несправедливым, поскольку обязательства военнослужащего — участника специальной военной операции, если он является заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, существенным образом не отличаются — и в том, и в другом случае он несет ответственность за неисполнение обязательств.

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Юзвак Максим

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Комментарии

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