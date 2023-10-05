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Юзвак Максим
Законопроекты

В Госдуму внесли проект, обязующий наносить на инструкции к лекарствам легко читаемый шрифт

Предлагается установить требования к размеру шрифта в инструкциях к лекарствам.
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Предлагается установить требования к размеру шрифта в инструкциях к лекарствам (Законопроект № 445425-8).

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, С.А.Наумов, К.М.Панеш, А.Н.Свистунов, В.С.Селезнев, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев.

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Информация о лекарственных препаратах, содержащаяся в инструкциях по применению лекарственных препаратов, указывается легко читаемым шрифтом размером (кеглем) не менее 12 пунктов.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что рекомендованным является шрифт не меньше 8 кегля, при котором строчный символ (на примере «х») имеет высоту все лишь не менее 1,4 мм. При таком рекомендованном размере шрифта внимательное ознакомление с инструкциями по применению лекарственных препаратов не представляется возможным. Особую сложность данный подход может создавать для лиц пожилого возраста, а также для лиц с ослабленным зрением, которым для ознакомления с подобными инструкциями могут требоваться специальные технические средства.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

4
  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    наверное, это первый разумный законопроект)) Давно пора, а то глаза сломать можно

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 1 час назад

    Главный бухгалтер

    целую книгу выпускать придется к лекарству

    • Логотип nlukina
      nlukina
      1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      это да... И так простыня целая,  а будет еще больше. Пусть лучше лупу в каждую пачку кладут

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 1 час назад

      Нет

      целую книгу выпускать придется к лекарству

      Передо мной не самая длинная инструкция к популярному безрецептурному лекарству: 150х460 мм, печать с двух сторон.

      Видел и намного бОльшие.

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