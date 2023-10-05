В Госдуму внесли проект, обязующий наносить на инструкции к лекарствам легко читаемый шрифт

Предлагается установить требования к размеру шрифта в инструкциях к лекарствам (Законопроект № 445425-8).
Авторы поправок
Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.
Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, С.А.Наумов, К.М.Панеш, А.Н.Свистунов, В.С.Селезнев, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев.
Содержание поправок
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Информация о лекарственных препаратах, содержащаяся в инструкциях по применению лекарственных препаратов, указывается легко читаемым шрифтом размером (кеглем) не менее 12 пунктов.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что рекомендованным является шрифт не меньше 8 кегля, при котором строчный символ (на примере «х») имеет высоту все лишь не менее 1,4 мм. При таком рекомендованном размере шрифта внимательное ознакомление с инструкциями по применению лекарственных препаратов не представляется возможным. Особую сложность данный подход может создавать для лиц пожилого возраста, а также для лиц с ослабленным зрением, которым для ознакомления с подобными инструкциями могут требоваться специальные технические средства.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Комментарии4
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
наверное, это первый разумный законопроект)) Давно пора, а то глаза сломать можно
Главный бухгалтер
целую книгу выпускать придется к лекарству
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
это да... И так простыня целая, а будет еще больше. Пусть лучше лупу в каждую пачку кладут
Нет
Передо мной не самая длинная инструкция к популярному безрецептурному лекарству: 150х460 мм, печать с двух сторон.
Видел и намного бОльшие.