В Госдуму внесли проект, обязующий наносить на инструкции к лекарствам легко читаемый шрифт

Предлагается установить требования к размеру шрифта в инструкциях к лекарствам.

Предлагается установить требования к размеру шрифта в инструкциях к лекарствам (Законопроект № 445425-8).

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, С.А.Наумов, К.М.Панеш, А.Н.Свистунов, В.С.Селезнев, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев.

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Информация о лекарственных препаратах, содержащаяся в инструкциях по применению лекарственных препаратов, указывается легко читаемым шрифтом размером (кеглем) не менее 12 пунктов.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что рекомендованным является шрифт не меньше 8 кегля, при котором строчный символ (на примере «х») имеет высоту все лишь не менее 1,4 мм. При таком рекомендованном размере шрифта внимательное ознакомление с инструкциями по применению лекарственных препаратов не представляется возможным. Особую сложность данный подход может создавать для лиц пожилого возраста, а также для лиц с ослабленным зрением, которым для ознакомления с подобными инструкциями могут требоваться специальные технические средства.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.