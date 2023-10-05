Перспективы повышения социального налогового вычета по НДФЛ. Новый законопроект

❗️Как пройти сверку по ЕНС. Какие документы можно получить от инспекторов? Ловите табличку

С 2023 года, из-за введения ЕНС, отменили привычные формы, с помощью которых налогоплательщики сверялись с налоговой. Как же быть, если в сальдо ошибка, как проверить корректность данных на едином налоговом счете? В посте расскажем, какие документы можно получить от ИФНС, где искать формы запроса и что делать, если вы не согласны с данными.