Перспективы повышения социального налогового вычета по НДФЛ. Новый законопроект

Рассматриваются перспективы повышения социального налогового вычета по НДФЛ (Законопроект № 448506-8).
Материалы к законопроекту
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Юзвак Максим
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С 2023 года, из-за введения ЕНС, отменили привычные формы, с помощью которых налогоплательщики сверялись с налоговой. Как же быть, если в сальдо ошибка, как проверить корректность данных на едином налоговом счете? В посте расскажем, какие документы можно получить от ИФНС, где искать формы запроса и что делать, если вы не согласны с данными.
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Приветствую всех котлетеров и туземунщиков, богатеющих на первичных размещениях IT-компаний. Под конец года наконец-то начались модные IPO. Ну и правильно, облигации выпускать дорого, а на хайповых акциях можно собрать неплохую котлету денег на реализацию проектов по импортозамещению и цифровому суверенитету.
Взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей могут уменьшать налог по УСН за 2023 или 2024 год – по вашему желанию.
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Добрый день! Организация (юр.лицо) никогда не вела ВУ, на учёт в военкомат не вставала. Сотрудники за время ведения деятельности были и есть. Понятно, что подать сведения на уже уволенных уже не сможеВоинский учёт
Организация (ОСНО) основным видом деятельности которой является разработка, доработка и адаптация ПО, присоединилась к партнерской программе 1С-Битрикс. В рамках партнерской программы организация приоУчет по лицензионному/сублицензионному договору
Рассматриваются перспективы повышения социального налогового вычета по НДФЛ.
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Если в настоящее время контроль осуществляется в рамках проверки самого работодателя, как например соотношение объема денег перечисленных с расчетного счета организации или ИП на счета физлиц и данных указанных в расчете 6-НДФЛ, то в будущем согласно согласно планов ФНС проверка будет осуществляться со стороны самих физлиц – получателей таких доходов
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