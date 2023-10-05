Уголовная ответственность за фейки о добровольцах Росгвардии

Предлагается установить уголовное наказание за фейки о добровольцах Росгвардии (Законопроект № 445338-8).

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России.

Депутаты Государственной Думы А.Е.Хинштейн, Д.Ф.Вяткин, В.И.Пискарев, А.В.Картаполов, И.А.Панькина, А.Б.Выборный; Сенаторы Российской Федерации А.А.Клишас, С.Н.Перминов, И.В.Рукавишникова.

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, которым предлагается установить уголовную ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об оказании добровольческими формированиями содействия в выполнении задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации, за дискредитацию таких формирований, а также за оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов об уголовном преследовании лиц, входящих в состав этих добровольческих формирований.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.