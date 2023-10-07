Ставку НДФЛ предлагается сделать более гибкой

Рассматриваются перспективы установления новых ставок по налогу на доходы физических лиц (Законопроект № 450126-8).

PS. В материале допущена неточность. Максимальная ставка применяется к доходам, превышающим 100 млн.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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