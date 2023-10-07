Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
НДФЛ

Ставку НДФЛ предлагается сделать более гибкой

Рассматриваются перспективы установления новых ставок по налогу на доходы физических лиц
37

Рассматриваются перспективы установления новых ставок по налогу на доходы физических лиц (Законопроект № 450126-8).

PS. В материале допущена неточность. Максимальная ставка применяется к доходам, превышающим 100 млн.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

А вы хорошо разбираетесь в налоговом законодательстве? Все сложные моменты, в том числе и НДФЛ, обсудим 14 декабря в Краснодаре на Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Лучшие спикеры страны расскажут о том, как закрыть год без ошибок и что учесть в работе в 2024 году.

Купить офлайн-билет по акции

Вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, живое общение, кофе-брейки и фотосессии.

Также доступно онлайн-участие из любой точки мира!

Купить онлайн-билет по акции

Вы гарантированно получите все ответы на наболевшие вопросы, заберете с собой сборник полезных материалов, а также массу подарков от «Клерка» и наших партнеров!

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип fkmrf123
    fkmrf123 2 часа назад

    У нас в РФ абсолютное большинство ратует за введение прогрессивного налога, но отчего НИКТО из этих ратующих даже и полслова не может рассказать как вообще расходуются уже взимаемые НДФЛ средства в доход государства, не говоря уже об больших объемах.

    Вывод напрашивается сам собой, что введение т.н. "прогрессивного" налога больше основано на эмоциях этих вопрошающих, нежели на реальном понимании такой необходимости.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Астрал
Астрал
ЭДО в кадровом учете

Переход на КЭДО: сроки, регламенты, подписи

Законодательство не требует обязательного перехода на электронный кадровый документооборот. Но цифровизация процессов ускорит решение кадровых задач. Как прогнозируют эксперты, электронный документооборот в кадровом деле в 2024 году увеличится в 8-10 раз. Расскажем, как организовать переход на КЭДО и как к нему подготовиться.

Переход на КЭДО: сроки, регламенты, подписи
289
Логотип Налоговый консультант_бухгалтер
Налоговый консультант_бухгалтер
Налог на наследование

Как избежать налога при продаже имущества, полученного по наследству

Определяем дату владения унаследованным имуществом.

Как избежать налога при продаже имущества, полученного по наследству
195

Обучение

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Логотип igotosochi
igotosochi
Пенсии

Россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать, но они никогда не получат даже столько. А что нужно, чтобы получать?

Россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать, оказалось, что им в среднем достаточно 47 000 рублей по данным СуперДжоб. Средняя пенсия в России сегодня — (барабанная дробь) 19 476 рублей! Оптимисты!

Россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать, но они никогда не получат даже столько. А что нужно, чтобы получать?
38
Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5493. Уже известны лимиты по УСН на 2024 год

Проект с коэффициентами-дефляторами на 2024 год опубликован на федеральном портале.

91
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

В Госдуму внесен законопроект о возврате денег за некачественные онлайн-курсы

Предлагается установить право на возврат денег за некачественное онлайн обучение.

18

Мероприятия

 Последние мероприятия для бухгалтеров
Добавить
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
НДФЛ

Ставку НДФЛ предлагается сделать более гибкой

Рассматриваются перспективы установления новых ставок по налогу на доходы физических лиц

1
37
Логотип profbuhgalt
profbuhgalt
УСН

Декларация по УСН за 2023 год. Как заполняем в этом году? И когда сдаем?

С отчетности за 2023 год начинает действовать новая форма декларации по УСН. Форма утверждена приказом ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@. Изменения в бланк были внесены из-за введения ЕНП.

29

Консультации

 Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
Подключить

  • Если вынесено дополнительное решение к акту камеральной налоговой проверки, организация после этого (до вынесения решения налоговым органом) направила уточненную декларацию, то что будет? Будут ли про

    Если вынесено дополнительное решение к акту камеральной налоговой проверки

  • Добрый день. Ип на патенте слетел с усн в 2022 году, сейчас пересчитали налог и 5 октяьря его оплатили, а 6 октября сдали уточненную декларацию по усн. Пеню оплатили только 9 октября, будет ли какой т

    Пеня, штраф по усн
Логотип proffnalog
proffnalog
Зарплата

Проценты за задержку заработной платы. Новый законопроект

Правительство внесло в Госдуму проект закона с поправками, уточняющими порядок предоставления компенсации за несвоевременную выплату зарплаты.

148
Логотип TaxPower
TaxPower
Самозанятые

Как дела у самозанятых? Откуда их столько появилось?

Перед началом с самозанятыми, его сторонники заявляли, что целью является вытащить на свет серую экономику, число занятых в которой составляло, по данным Росстата, 14,6 миллионов человек с тенденцией к росту.

186
Логотип svetkan
svetkan
Право

Агентский договор, как универсальный хамелеон

Про агентские договоры. Агентский договор универсален. Его можно использовать практически во всех сферах хозяйственной деятельности (например, при оказании услуг: туристических, страховых, банковских и др.).

Агентский договор, как универсальный хамелеон
253
Логотип Фискалам.нет
Фискалам.нет
Налоговые проверки

Почему выемка предметов и документов – худший «ночной кошмар» налогоплательщика

Допустим, что отношения между ИФНС и предпринимателем «не заладились» и  в отношении последнего принято решение о проведении выездной налоговой проверки. Налоговики истребовали документы, и им были представлены их копии (либо не все документы были представлены, в т.ч. по уважительным причинам).

184
Вакансии Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
Добавить вакансию
Логотип proffnalog
proffnalog
Обзор судебной практики

ВС запретил считать доказательством вины отказ силовикам в доступе к смартфону

Верховный суд РФ запретил считать подтверждением вины отказ фигуранта дать следователям доступ к его телефону.

180
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей

Рассматривается предложение по увеличению минимального размера оплаты труда.

145

Разборы

 Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
Заказать разбор
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
НК РФ

Как определить предмет налогового права. Фрагмент лекции

Дается определение предмета налогового права.

112
Логотип Svetlananalogi
Svetlananalogi
Общество

Про токсичных людей. Относиться друг к другу с любовью 💗

В последнее время принимаю участие в различных общественных мероприятиях. И слышу такую фразу:🙇‍♀Нужно формировать возле себя экологичное окружение, и избегать токсичных людей.

179
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Доллар по сотке, ключевая ставка не работает, дивиденды, новые облигации, замещайки и много IPO. Воскресный инвестдайджест

Рубль поплыл в свободное плавание, оказалось, что плавать он не умеет. Нефть дешевеет, ключевая ставка не работает, зато появилось IPO и разместились новые облигации. А я пополнил свой портфель новыми бондами, китайскими и российскими акциями, а также рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

Доллар по сотке, ключевая ставка не работает, дивиденды, новые облигации, замещайки и много IPO. Воскресный инвестдайджест
209
Бесплатно с Клерк.Премиум Фиксированные взносы ИП

Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП

Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?

Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП
689
Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

ТОП-5 мероприятий, которые стоит посетить в Сербии до конца 2023 года

Если вы не знаете как разнообразить свой досуг в Сербии, у вас есть уникальная возможность ознакомиться с пятеркой мероприятий, которые редакция команды SerbiaGO MCC Group считает наиболее интересными!

ТОП-5 мероприятий, которые стоит посетить в Сербии до конца 2023 года
202
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

Ограничение стоимости социальных услуг с стационарной форме

Предлагается установить новые правила определения стоимости социальных услуг.

186
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

Сохранение пособия на ребенка при дистанционной работе. Новый законопроект

Предлагается не лишать пособия на ребенка при удаленной занятости.

264
Мнения