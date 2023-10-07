Ставку НДФЛ предлагается сделать более гибкой

Рассматриваются перспективы установления новых ставок по налогу на доходы физических лиц (Законопроект № 450126-8).
PS. В материале допущена неточность. Максимальная ставка применяется к доходам, превышающим 100 млн.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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Комментарии1
У нас в РФ абсолютное большинство ратует за введение прогрессивного налога, но отчего НИКТО из этих ратующих даже и полслова не может рассказать как вообще расходуются уже взимаемые НДФЛ средства в доход государства, не говоря уже об больших объемах.
Вывод напрашивается сам собой, что введение т.н. "прогрессивного" налога больше основано на эмоциях этих вопрошающих, нежели на реальном понимании такой необходимости.