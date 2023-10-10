В Госдуму внесли проект о наказании за приобщение несовершеннолетних к курению

Предлагается установить уголовное наказание за приучение к курению (Законопроект № 449284-8).

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями от Единой России, Справедливой России, КПРФ, партии Новые люди,

Депутаты Государственной Думы А.Ю.Кузнецова, П.В.Крашенинников, Ш.В.Кара-оол, И.А.Панькина, П.О.Толстой, Б.С.Хамзаев, К.К.Тайсаев, В.М.Мархаев, П.Р.Аммосов, Я.В.Лантратова, А.А.Кузнецов, Д.Г.Гусев, С.А.Тарбаев, В.А.Дамдинцурунов.

Содержание инициативы

Согласно законопроекту вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, после его привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.23 КоАП РФ, два раза в течение одного года — влечет уголовную ответственность, включая арест до 6 месяцев.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что административная санкция не всегда может обеспечить надлежащее исполнение положений законодательства и, как следствие, совершение правонарушений носит систематический характер.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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