В Госдуму внесли проект о наказании за приобщение несовершеннолетних к курению

Предлагается установить уголовное наказание за приучение к курению (Законопроект № 449284-8).
Авторы инициативы
Законопроект подготовлен представителями от Единой России, Справедливой России, КПРФ, партии Новые люди,
Депутаты Государственной Думы А.Ю.Кузнецова, П.В.Крашенинников, Ш.В.Кара-оол, И.А.Панькина, П.О.Толстой, Б.С.Хамзаев, К.К.Тайсаев, В.М.Мархаев, П.Р.Аммосов, Я.В.Лантратова, А.А.Кузнецов, Д.Г.Гусев, С.А.Тарбаев, В.А.Дамдинцурунов.
Содержание инициативы
Согласно законопроекту вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, после его привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.23 КоАП РФ, два раза в течение одного года — влечет уголовную ответственность, включая арест до 6 месяцев.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что административная санкция не всегда может обеспечить надлежащее исполнение положений законодательства и, как следствие, совершение правонарушений носит систематический характер.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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