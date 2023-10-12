В Думу внесли законопроект о выдаче ветеранам боевых действий земельных участков

Предлагается дополнить перечень мер по поддержке ветеранов боевых действий (Законопроект № 450554-8).
Инициаторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.
Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, О.А.Нилов, А.А.Кузнецов, М.Г.Делягин, Н.В.Новичков, Я.В.Лантратова, А.А.Ремезков.
Содержание предложения
Согласно законопроекту ветераны боевых действий получают право на предоставление в собственность бесплатно садовых земельных участков, огородных земельных участков, земельных участков для индивидуального жилищного строительства, находящихся в государственной и муниципальной собственности.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит оказать дополнительную социальную поддержку ветеранам боевых действий за их героизм, проявленный в ходе выполнения боевых задач по защите государства и поддержанию международного порядка и безопасности, станет еще одним шагом к повышению их уровня жизни, а также позволит обеспечить создание условий, обеспечивающих ветеранам в Российской Федерации достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе.
Комментарии5
\\\\\....предоставление в собственность бесплатно садовых земельных участков, огородных земельных участков, земельных участков для индивидуального жилищного строительства, находящихся в государственной и муниципальной собственности......////
А на каких основаниях, земля и которая принадлежит ВСЕМ вдруг стала хозяйственной собственностью государства, где само государство это мы - люди населяющие эти земли.
Испокон веков и в международной практике государство было только единицей с рычагами административного управления, но никак не хозяйственных инструментов, насколько мне это известно.
На практике дачные участки продаются за 200 тысяч, возможно и того меньше. В теории государство может выкупить их и отдать ветеранам.
Ирина
Выкупить? Вы хотели сказать изъять?
Ирина
Оюшки, ничего нового. Братишке предоставили лет эдак 10 назад. Поехал посмотреть, красотища: овражек (надо завезти Камазов 20-30 земельки, чтобы выровнять), через весь участок дорожка проложена (аборигены постарались), до инфраструктуры как до луны. Вряд ли что изменится. Как говорится, красиво было на бумаге...
знакомым многодетным выделили участок. интересный способ нарезки. просто раскроили при помощи незатейливых комп. приблуд болотистую местность в до х гектаров и больше. а что, все равно пустует.. многодетных много, сообща и осушат и Камазов 20 000-30 000 земельки накидают
а вы говорите тропку аборигены проложили..... :)