В Госдуму внесли законопроект о создании реестра должников по алиментам

Предлагается создать специальный реестр алиментщиков. Граждан будут уведомлять о включении в реестр или исключении из него в течение суток

Предлагается создать специальный реестр алиментщиков (Законопроект № 451178-8).

Инициатор идеи

Законопроект подготовлен Правительством РФ.

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается предложение по созданию отдельного реестра лиц, обязанных уплачивать алименты, который будет являться частью банка данных в исполнительном производстве ФССП России. В реестр должников по алиментным обязательствам будут включаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что Принятие законопроекта будет способствовать эффективному и качественному исполнению судебных актов, а также повышению мотивации должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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