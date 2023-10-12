В Госдуму внесли законопроект о создании реестра должников по алиментам

Предлагается создать специальный реестр алиментщиков (Законопроект № 451178-8).
Инициатор идеи
Законопроект подготовлен Правительством РФ.
Содержание предложения
В Государственной Думе РФ рассматривается предложение по созданию отдельного реестра лиц, обязанных уплачивать алименты, который будет являться частью банка данных в исполнительном производстве ФССП России. В реестр должников по алиментным обязательствам будут включаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что Принятие законопроекта будет способствовать эффективному и качественному исполнению судебных актов, а также повышению мотивации должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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