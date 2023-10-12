В Думу внесен законопроект о том, чтобы запретить приближаться к человеку

Предлагается защитить жертв от преследований (Законопроект № 452947-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями партии Новые люди.

Депутаты Государственной Думы В.А.Даванков, С.В.Авксентьева, К.А.Горячева.

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому При наличии оснований суд может установить запрет приближаться и (или) запрет на осуществление других контактов нарушителя с гражданином.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время в законодательстве Российской Федерации отсутствует способ защиты гражданских прав в виде запрета приближаться на любое расстояние к потерпевшему, поскольку положениями статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации такой запрет не предусмотрен. В этой связи данный способ защиты прав граждан не может быть установим судами. Так, решением Приволжского районного суда города Казани по гражданскому делу № 2-4575/2017 на нарушителя (навязчивого преследователя женщины) была возложена обязанность прекратить любого рода преследование, в том числе телефонные звонки, СМС-сообщения, сообщения с использованием сети интернет, почтовой перепиской, любого рода подарки и иное преследование. При этом в решении было прямо обозначено, что суд не может установить запрет приближаться на любое расстояние из-за отсутствия таких оснований в Гражданском кодексе РФ.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Материалы по теме

Государственная премия за вступление в брак — ссылка.