Доплата к пенсии прабабушкам и прадедушкам, осуществляющим опеку

Предлагается установить доплату к пенсии за опеку (Законопроект № 455540-8)

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Единой России

Депутаты Государственной Думы Н.В.Школкина, А.К.Исаев, О.М.Казакова, М.Э.Оргеева; Сенаторы Российской Федерации О.С.Забралова, Д.С.Лантратова, И.Ю.Святенко

Содержание предложения

Согласно законопроекту предоставляется право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности прадедушкам и прабабушкам, которые являются опекунами (попечителями) правнуков, не достигших возраста 18 лет, либо достигших возраста 18 лет и признанных судом недееспособными.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что на практике возникают случаи, когда опеку над несовершеннолетним в определенных жизненных ситуациях (смерть обоих родителей, лишение родительских прав, признание родителей недееспособными, болезнь родителей, длительное отсутствие родителей и другое) осуществляет прадедушка либо прабабушка.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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