В Госдуму внесли законопроект о запрете использовать животных в цирках

Предлагается исключить выступления с животными в цирке (Законопроект № 457098-8).
Авторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от партии Новые люди.
Депутаты Государственной Думы А.Г.Нечаев, В.А.Даванков.
Содержание предложения
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому запрещается деятельность цирков с участием животных в Российской Федерации.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что Принятие законопроекта не только позволит исключить случаи насильственного обращения с животными в цирке, но также будет содействовать развитию индустрии культуры, отдыха и развлечений, основанной на более гуманных принципах. Современные цирковые представления без использования животных демонстрируют высокий уровень мастерства артистов и одобрения граждан России. Согласно социологическим опросам, обычно в цирке гражданам России нравятся клоуны (24%), цирковые акробатические номера (18%), Атмосфера цирка: праздник, веселье, радость, красочность (11%).
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Другие материалы
Государственная премия за вступление в брак — ссылка.
Комментарии2
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Первый хороший законопроект. А у меня есть идея на кого заменить зверей можно, правда эти кто-то будут не такие талантливые, а еще они любят уходить на каникулы
зато они кнопку умеют давить.