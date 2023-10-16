В Госдуму внесли законопроект о запрете использовать животных в цирках

Предлагается исключить выступления с животными в цирке (Законопроект № 457098-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от партии Новые люди.

Депутаты Государственной Думы А.Г.Нечаев, В.А.Даванков.

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому запрещается деятельность цирков с участием животных в Российской Федерации.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что Принятие законопроекта не только позволит исключить случаи насильственного обращения с животными в цирке, но также будет содействовать развитию индустрии культуры, отдыха и развлечений, основанной на более гуманных принципах. Современные цирковые представления без использования животных демонстрируют высокий уровень мастерства артистов и одобрения граждан России. Согласно социологическим опросам, обычно в цирке гражданам России нравятся клоуны (24%), цирковые акробатические номера (18%), Атмосфера цирка: праздник, веселье, радость, красочность (11%).

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Другие материалы

Государственная премия за вступление в брак — ссылка.