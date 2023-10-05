Депутаты предлагают сохранять пособие по уходу за ребенком при досрочном выходе на работу

Предлагается сохранить пособие на ребенка при выходе родителей на работу (Законопроект № 457821-8, 458129-8).

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Правительством РФ.

Содержание поправок

Согласно законопроекту устанавливаются гарантии реализации права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком работающим лицам, осуществляющим одновременно трудовую деятельность и уход за детьми в возрасте до полутора лет, согласно которым они смогут получать указанное пособие в случае выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Кроме того, предусмотрено сохранение права на получение пособия также в случае, если в период предоставленного отпуска указанные лица работают у другого работодателя (независимо от того, трудятся ли они на условиях неполного рабочего времени или нет).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что проект разработан в целях материальной поддержки работающих родителей, осуществляющих уход за детьми в возрасте до полутора лет, и стимулирования их к досрочному (до достижения ребенком возраста полутора лет) выходу на работу из отпуска по уходу за ребенком.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом (1) и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Ознакомиться с законопроектом (2) и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Материалы по теме

Сохранение пособия на ребенка при дистанционной работе — ссылка.

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