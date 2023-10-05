Пенсионерам с низкими доходами депутаты предложили доплачивать

Рассматривается предложение по новой доплате к пенсии (Законопроект № 457821-8).

Автор предложения

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, А.М.Бабаков, О.А.Нилов, В.К.Гартунг, С.В.Кабышев, А.А.Кузнецов, Ю.И.Григорьев, Н.В.Новичков, Я.В.Лантратова.

Содержание предложения

Согласно законопроекту в случае, если с учётом установленной федеральной социальной доплаты к пенсии, среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего пенсионера) составляет от 1 до 1,5 размеров прожиточного минимума пенсионера, ему полагается дополнительная федеральная социальная доплата к пенсии в размере 0,2 указанного прожиточного минимума. Аналогично, если среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего пенсионера) составляет от 1,5 до 2 размеров прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте Российской Федерации, то федеральная социальная доплата к пенсии ему устанавливается в размере 0,1 указанного прожиточного минимума.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что люди с низким достатком сильнее страдают от инфляции вообще: высокие темпы роста цен более критичны для наименее обеспеченных граждан, чем для более обеспеченных. В потреблении семей с низкими доходами основную часть составляют продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, и объемы их потребления близки к минимально необходимому для жизни уровню. Такие семьи не могут в ответ на рост цен сократить потребление большинства товаров или переключиться на их более дешевые аналоги — они и так потребляют самые дешевые товары и в минимальном количестве.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Материалы по теме

Доплата к пенсии прабабушкам и прадедушкам, осуществляющим опеку — ссылка.