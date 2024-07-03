₽ Заказать рекламу
Юзвак Максим

Налоговый бунт, перспективы ФНС, налог на коров в очередном налоговом обзоре

Обзор последних налоговых событий

НАЛОГОВЫЙ ДАЙДЖЕСТ ЗА 02.07.2024

1. Перспективы ФНС

Руководство ФНС пообщалось с Руководителем Аппарата Правительства Дмитрием Григоренко (кстати, тоже бывший налоговик). Итог встречи сводится к тому, что ФНС России будет продолжать развивать электронные сервисы, а также снижать количество выездных проверок. Впрочем, ничего нового.

2. Фискальные разъяснения

Среди опубликованных разъяснений можно выделить следующие:

  • Проценты по целевому займу, использованному на приобретение авто, не уменьшают доходы от продажи автомобиля в целях НДФЛ (Письмо ФНС России от 28.06.2024 № БС-4-11/7351@)

  • Компенсация командированному работнику расходов по аренде авто облагается НДФЛ и взносами, за исключением случаев, когда авто использовалось для поездки из аэропорта, вокзала до места назначения и обратно (Письмо Минфина России от 27.04.2024 № 03-04-06/40114).

3. Неприкосновенный НДС

Появился текст решения Экономической коллегии по делу Русский Имидж против Администрации Красногорска. Согласно акту цена аренды с НДС, определенная на торгах, не подлежит уменьшению на сумму налога, даже если арендодатель не является плательщиком НДС (Определение от 26.06.2024 № 305-ЭС24-4194). В целом Верховный Суд продолжает практику неизменности согласованной цены и отсутствия влияния на нее налоговых обстоятельств (без специального указания на это в договоре). Этот же подход поддерживается Конституционным Судом (см. недавний Обзор).

4. Международные события

Жители Кении продолжают бунтовать из-за предложения властей поднять налоги. Правда, сообщается, что президент страны отзывает спорный законопроект. Однако протестующие все равно требуют его отставки. Как говорится, есть у Революции начало, нет у Революции конца!

Ну и в заключение, в Дании подготовили законопроект о введении климатического налога на фермеров, занимающихся животноводством, так как их животные своим присутствием загрязняют атмосферу. Вообще это не первая попытка ввести такого рода обложение. Первой отличилась Новая Зеландия. Но после акций протеста власти отказались от этой затеи.

История показывает, что единственным результатом такого рода налогов является сокращение поголовья скота и рост стоимости мяса. Поэтому американские фермеры аплодируют стоя. Ну а мы? А у нас своих проблем хватает.

Другие материалы

  • ТОП-10 налоговых споров за 2023 - ссылка

Начать дискуссию

Обзоры для бухгалтера

Два ЕНП-уведомления по НДФЛ бизнес попросил сам, и вообще это удобно, говорят налоговики. 😡«Ночной бухгалтер» № 1715

Бухгалтеры возмущены: ФНС говорит, что бизнес сам жаловался на неудобный период по НДФЛ, вот и упростили, сделав два уведомления. И это точно не нарушает права бухгалтеров на отдых, ведь они и так считают два раза в месяц зарплату.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
НДС

НДС с онлайн-продаж товаров из ЕАЭС теперь платят в России

Компании и посредники из ЕАЭС должны встать на учет в налоговом органе РФ, а также платить НДС с продажи своих товаров через электронные площадки.

Отчетность в СФР

Если гибридный график работы: какой код в ЕФС-1

Комбинированная дистанционная работа все равно считается дистанционной. И это надо отразить в ЕФС-1.

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
IT-компании

Лазейку в НК по пониженным взносам IT-компаний закроют

Доходы от ПО, предназначенного для рекламы услуг такси и общепита, созданного для заказчиков-ИП, не будут идти в состав профильных доходов IT-компаний.

Аида Бобылева

Договор франчайзинга с физическим лицом, не ИП

2
Обзоры для бухгалтера

Изменения в законодательстве с июля, которые должен знать бухгалтер

В этом обзоре мы собрали новости про изменения и новое в законодательстве с июля, которые неизбежно повлияют на работу бухгалтера, а также ведение бизнеса.

Онлайн-курсы

59
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Зарплата

На Севере могут вырасти зарплаты и компенсации на проезд к отдыху

В Госдуму внесут законопроект, который предлагает повысить районные коэффициенты к зарплате для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним северных территорий.

Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июне 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений июня по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июне 2024 года
Налоги, взносы, пошлины

Как в 2024 году получить справку об отсутствии задолженности по налогам

Отсутствие долгов по налогам физическое лицо может подтвердить справкой, выдаваемой ИФНС по месту регистрации. Гражданину достаточно подать соответствующее заявление: завезти лично в отделение, отправить через Почту России бумажный вариант или в электронном виде через портал Госуслуги.

Как в 2024 году получить справку об отсутствии задолженности по налогам
Ведение бизнеса

Расширена поддержка промышленных парков и технопарков

Постановление Правительства от 25.06.2024 № 853 расширило параметры поддержки промышленных парков и технопарков.

Налоги, взносы, пошлины

Налоговые поступления выросли на 32%

До конца 2024 года ФНС ожидает, что бюджет получит 52,5 трлн рублей.

1
Трудовые отношения

Можно ли уволить часто болеющего сотрудника

Если сотрудник постоянно болеет, его работу приходится делить между другими работниками. Это не лучшим образом сказывается на производительности труда, да и на микроклимате в коллективе тоже, ведь никому не нравится выполнять чужие обязанности. В таких ситуациях даже у самого благосклонного работодателя появляются мысли об увольнении постоянно отсутствующего сотрудника. Но можно ли это сделать?

Можно ли уволить часто болеющего сотрудника

Разборы законов

1 340
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Учет расходов

Учет кредитных операций при УСН «Доходы минус расходы» в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Для перспективного роста и развития бизнес часто прибегает к привлечению кредитных средств. С помощью кредитов можно модернизировать производство, выходить на новые рынки и реализовывать масштабные проекты. Однако не стоит забывать о том, что важно еще и правильно отражать такие операции в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0. Данная публикация будет посвящена особенностям учета кредитов для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения. 

Учет кредитных операций при УСН «Доходы минус расходы» в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Субсидиарная ответственность

Конституционно-правовой взгляд на правовую природу института субсидиарной ответственности

Разбираем отличие в подходах судов к пониманию субсидиарной ответственности, установленной п. 3.1 ст. 3 закона об ООО, до вынесения Конституционным судом постановления № 20-П и после.

Конституционно-правовой взгляд на правовую природу института субсидиарной ответственности
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: отмену ЕГЭ обсудят в октябре, для капибар создали мороженое, а в Москве самый жаркий день за 134 года

Подготовили обзор главных событий дня — 2 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Наталия Лукина
Пользователи интернета

🔥Пост на прокачку! В Трибуне можно прокачивать свои статьи

Команда «Клерка» добавила супер опцию для пользователей Трибуну — платное продвижение постов. Расскажем, как это будет работать. Ставьте лайк и забирайте в закладки!

🔥Пост на прокачку! В Трибуне можно прокачивать свои статьи
Над. К
Отчетность

Отчетность ИП за 2 квартал 2024 год по всем системам налогообложения

Что надо сдать ИП за 2 квартал 2024 года.

3
Над. К
Отчетность

Отчетность организаций на УСН и ЕСХН за 2 квартал 2024 год

Сроки сдачи отчетности организаций, работающих на УСН и ЕСХН, за 2 квартал (1 полугодие) 2024 года.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Над. К
Отчетность

ОСНО организации: что сдаем за 2 квартал 2024 года

Сроки сдачи отчетности организаций, работающих на основной системе налогообложения (ОСНО), за 2 квартал (1 полугодие) 2024 года.

3

Интересные материалы

Налоговые изменения 2025

Совет Федерации рассмотрит поправки к проекту о донастройке налоговой системы 10 июля

На изучение законопроектов о реформировании налоговой системы с 2025 года сенаторам понадобится больше времени.

3