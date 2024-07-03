Налоговый бунт, перспективы ФНС, налог на коров в очередном налоговом обзоре

НАЛОГОВЫЙ ДАЙДЖЕСТ ЗА 02.07.2024

1. Перспективы ФНС

Руководство ФНС пообщалось с Руководителем Аппарата Правительства Дмитрием Григоренко (кстати, тоже бывший налоговик). Итог встречи сводится к тому, что ФНС России будет продолжать развивать электронные сервисы, а также снижать количество выездных проверок. Впрочем, ничего нового.

2. Фискальные разъяснения

Среди опубликованных разъяснений можно выделить следующие:

Проценты по целевому займу, использованному на приобретение авто, не уменьшают доходы от продажи автомобиля в целях НДФЛ ( Письмо ФНС России от 28.06.2024 № БС-4-11/7351@ )

Компенсация командированному работнику расходов по аренде авто облагается НДФЛ и взносами, за исключением случаев, когда авто использовалось для поездки из аэропорта, вокзала до места назначения и обратно (Письмо Минфина России от 27.04.2024 № 03-04-06/40114).

3. Неприкосновенный НДС

Появился текст решения Экономической коллегии по делу Русский Имидж против Администрации Красногорска. Согласно акту цена аренды с НДС, определенная на торгах, не подлежит уменьшению на сумму налога, даже если арендодатель не является плательщиком НДС (Определение от 26.06.2024 № 305-ЭС24-4194). В целом Верховный Суд продолжает практику неизменности согласованной цены и отсутствия влияния на нее налоговых обстоятельств (без специального указания на это в договоре). Этот же подход поддерживается Конституционным Судом (см. недавний Обзор).

4. Международные события

Жители Кении продолжают бунтовать из-за предложения властей поднять налоги. Правда, сообщается, что президент страны отзывает спорный законопроект. Однако протестующие все равно требуют его отставки. Как говорится, есть у Революции начало, нет у Революции конца!

Ну и в заключение, в Дании подготовили законопроект о введении климатического налога на фермеров, занимающихся животноводством, так как их животные своим присутствием загрязняют атмосферу. Вообще это не первая попытка ввести такого рода обложение. Первой отличилась Новая Зеландия. Но после акций протеста власти отказались от этой затеи.

История показывает, что единственным результатом такого рода налогов является сокращение поголовья скота и рост стоимости мяса. Поэтому американские фермеры аплодируют стоя. Ну а мы? А у нас своих проблем хватает.

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