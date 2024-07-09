Обзор практики Верховного Суда по налогам за 2023

Общие вопросы

Определение от 19 июня 2023 г. № 305-ЭС23-2253, 305-ЭС22-29265 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Пронина М.В., Пантан, Красный Дом) +

Если основанием для излишнего поступления налогов в бюджет послужило издание незаконного нормативного правового акта в сфере налогообложения (статья 6 Налогового кодекса), спорные суммы налогов должны рассматриваться как излишне взысканные с начислением процентов по соответствующим правилам. Такие суммы налогов не могут рассматриваться как излишне уплаченные, что влекло бы за собой ограничение начисления процентов только периодом просрочки налогового органа в осуществлении возврата налога, поскольку в упомянутой ситуации налогоплательщик не допустил ошибки, а исполнял действующее законодательство. Во всяком случае, добросовестный налогоплательщик, исполнявший обязанность в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, не может быть поставлен в более обременительное положение в сравнение с лицами, уклонявшимися от исполнения данной обязанности, что произошло бы в случае отказа в применении пункта 5 статьи 79 НК РФ в сложившейся ситуации.

Как правило, налогоплательщик уже к началу налогового периода обладает сведениями о предстоящем излишнем взыскании налога и имеет возможность заранее принять меры по защите своих прав как в административном порядке — путем обращения за пересмотром результатов мероприятий по определению вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений для целей налогообложения, так и в судебном порядке — путем оспаривания ненормативного правового акта об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

Эта возможность сохраняется у налогоплательщика и после начала налогового периода, составляющего календарный год. Принятие мер, направленных на пересмотр в административном порядке результатов указанных мероприятий, либо на оспаривание нормативного правового акта и своевременность принятия таких мер находятся в сфере контроля и ответственности налогоплательщика.

Определение от 14.08.2023 № 301-ЭС22-27936(1,2) (с. Букина И.А., Кирейкова Г.Г., Шилохвост О.Ю. — Крюков Б.А., Никольский В.П.,)

При выявлении факта "дробления бизнеса" налоговый орган осуществляет налоговую реконструкцию, являющуюся частным случаем материальной консолидации активов и пассивов участников группы лиц для публично-правовых целей. В подобной ситуации у налоговых органов имеются основания для определения прав и обязанностей соответствующих лиц, исходя из подлинного экономического содержания их деятельности путем консолидации доходов и исчисления налогов по общей системе налогообложения

Налоговые споры

Определение от 31 января 2023 г. № 308-ЭС22-21205 (с. Иваненко Ю.Г., Завьялова Т.В., Тютин Д.В., Абитерно) +

Отменяя решение суда первой инстанции по мотивам, связанным с получением обществом необоснованной налоговой выгоды, суд апелляционной инстанции признал решение инспекции законным по основаниям, по которым обществу доначисления не производились и которые не являлись предметом полноценного рассмотрения налогового органа по правилам статьи 101 НК РФ, что не может быть признано правомерным.

Определение от 6 марта 2023 г. № 310-ЭС19-28370 (с. Першутов А.Г., Антонова М.К., Завьялова Т.В., Плаксин Сергей Николаевич) +

Определение от 6 марта 2023 г. № 303-ЭС22-22958 (с. Завьялова Т.В., Першутов А.Г., Пронина М.В., Сафонова Тамара Николаевна) +

Участие контролирующего должника лица в деле об оспаривании решения налогового органа в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, не лишает его права и на обжалование принятых по делу судебных актов. Однако отсутствие такого права у контролирующего должника лица, лишенного возможности участия в таком деле, в том числе и по независящим от него обстоятельствам (например, в связи с тем, что уполномоченный орган обратился в арбитражный суд в рамках дела о банкротстве с заявлением о привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности после рассмотрения дела об оспаривании решения налогового органа, как это имело место в настоящем деле), напротив, может привести к нарушению принципа равенства, о недопустимости чего неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации (постановления от 05.04.2007 N 5-П, от 25.03.2008 № 6-П, от 26.02.2010 № 4-П, от 19.03.2010 № 7-П и др.).

Определение от 25 августа 2023 г. № 303-ЭС21-21101 (Антонова М.К., Першутов А.Г., Пронина М.В., Молодцов Денис Олегович, Глотко Андрей Сергеевич) +

Возвращая кассационные жалобы, суд округа исходил из того, что постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2021 уже являлось предметом рассмотрения в суде кассационной инстанции, по результатам которого постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 02.08.2021 судебный акт апелляционной инстанции оставлен без изменения; повторная проверка судебных актов в порядке кассационного производства действующим арбитражно-процессуальным законодательством не предусмотрена.

При этом, несмотря на то, что в указанной правовой норме не названы контролирующие должника лица, с учетом высказанных ранее правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации и положений части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выводы арбитражного суда, изложенные в решении по делу о налоговом споре о законности решения налогового органа в части требований, включенных в реестр требований кредиторов, являются обязательными для суда, рассматривающего заявление о включении требований уполномоченного органа в реестр требований кредиторов, и суда, рассматривающего дело о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.

В то же время в соответствии с частью 3 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязательность судебных актов не лишает лиц, не участвовавших в деле, возможности обратиться в арбитражный суд за защитой нарушенных этими актами их прав и законных интересов путем обжалования указанных актов. Однако отсутствие такого права у контролирующего должника лица, лишенного возможности участия в таком деле, в том числе и по независящим от него обстоятельствам (например, в связи с тем, что уполномоченный орган обратился в арбитражный суд в рамках дела о банкротстве с заявлением о привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности после рассмотрения дела об оспаривании решения налогового органа), напротив, может привести к нарушению принципа равенства, о недопустимости чего неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации (постановления от 05.04.2007 № 5-П, от 25.03.2008 № 6-П, от 26.02.2010 № 4-П, от 19.03.2010 № 7-П и др.).

ТОП-10 Налоговых споров за 2023

НДС

Определение от 19 июля 2023 г. № 305-ЭС23-4066 (с. Антонова М.К., Павлова Н.В., Першутов А.Г., Татнефть-АЗС-Запад) -

По подакцизным товарам (продукции) акцизы являются составной частью их стоимости (цены), исходя из которой предусмотрено определение налогооблагаемой базы по НДС. Наряду с этим, если акциз в отношении объема готовой продукции (товара) продавцом не исчислялся и не уплачивался, учитывая особенную природу акциза как элемента налоговой системы, а также, что объем прав и обязанностей налогоплательщика определяется исходя из подлинного экономического содержания соответствующей операции, следует признать правомерным определение действительной стоимости подакцизного товара посредством увеличения цены реализации на сумму акциза, подлежащего исчислению и уплате в бюджет.

Следовательно, по общему правилу изменение квалификации статуса товара (с неподакцизного на подакцизный) может служить основанием для того, чтобы определить права и обязанности плательщика НДС способом, согласующимся с действительно сложившимися экономическими условиями деятельности - таким образом, как если бы налог изначально предъявлялся к уплате покупателю в рамках фактически сформированной цены, то есть с применением расчетной ставки налога к цене продажи товара.

Налог на прибыль

Определение от 31 января 2023 г. № 308-ЭС22-21205 (с. Иваненко Ю.Г., Завьялова Т.В., Тютин Д.В., Абитерно) +

Расходы, связанные с приобретением долей, понесены в период применения упрощенной системы налогообложения, но не относятся к выручке (доходам), которая облагалась в рамках специального налогового режима. Напротив, указанные расходы соотносятся с доходом от продажи долей, который подлежит налогообложению в рамках общей системы налогообложения.

Следовательно, вопреки позиции инспекции, поддержанной судами апелляционной и кассационной инстанций, общество было вправе уменьшить признанный им доход от операций с долями дочернего общества на соответствующие расходы.

Нельзя согласиться с выводами судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что при определении величины расходов налогоплательщика, связанных с приобретением акций и долей, не может учитываться стоимость (остаточная стоимость) имущества, внесенного в уставный капитал дочернего общества. В случае инвестирования налогоплательщиком собственного имущества в создание юридического лица (дочернего общества) именно осуществленные налогоплательщиком вложения признаются расходами на приобретение акций и долей. Величина расходов, учитываемых для целей налогообложения, при этом определяется исходя из остаточной стоимости, учитывающей накопленный износ имущества ко дню его передачи вновь созданной организации (дочернему обществу) и подтвержденной документально.

Определение от 23 мая 2023 г. № 306-ЭС22-28213 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., ЕвроХим-ВолгаКалий) +

При этом ошибочное отражение спорных сумм расходов в разделе декларации по налогу на прибыль организаций, относящемся к определению налоговой базы по объектам ОПХ, само по себе не могло служить основанием для налогового органа полностью исключить возможность учета указанных расходов при налогообложении прибыли, поскольку представленные налогоплательщиком пояснения и документы в соответствии с пунктом 4 статьи 101 НК РФ позволяют прийти к выводу о правильной квалификации расходов и определить величину налоговой обязанности.

Определение от 6 октября 2023 г. N 305-ЭС23-13710 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Тютин Д.В., Уральский банк реконструкции и развития) –

Установление посреднического статуса компании, независимо от иных обстоятельств заключения сделок, автоматически означает отсутствие у такого лица фактического права на доход. Иное противоречит как цели избежания двойного налогообложения (его не происходит, так как у посредника облагается в стране его резидентства лишь его вознаграждение от принципала, а не проценты, дивиденды или роялти), так и цели предотвращения уклонения от уплаты налогов (фактический получатель процентов - резидент государства, с которым международный договор не заключен, пользуется льготами и преимуществами Соглашения).

Высокий уровень реального экономического присутствия компании XANGBO в Республике Сингапур и осуществление ею предпринимательской деятельности, вопреки выводам судов, не имели правового значения для разрешения спора в ситуации, когда получатель дохода выполнял в рамках договоров субординированного займа посреднические функции в интересах иного лица

Налог на имущество

Определение от 9 марта 2023 г. № 305-ЭС22-23165 (с. Павлова Н.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., Сбербанк против Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы) –

Выводы судов о том, что отдельные помещения в нежилом здании, используемые заявителем как «кабинеты», не должны рассматриваться в качестве офисных для целей налогообложения в силу своего «вспомогательного» назначения, противоречат целевому толкованию вышеуказанных положений статьи 378.2 НК РФ, в том числе выработанному в судебной практике, поскольку кредитная организация осуществляет хозяйственную (предпринимательскую) деятельность, направленную на извлечение прибыли, посредством использования офисных помещений (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12.11.2020 № 46-П, определение Конституционного Суда Российской Федерации от 12.11.2020 N 2596-О, определения Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 16.03.2017 № 9-АПГ17-2, от 23.03.2017 № 57-АПГ17-1 и др.).

Практика Конституционного Суда за 2 полугодие 2023

Земельный налог

Определение от 18 января 2023 г. № 302-КГ16-11762 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Тютин Д.В., 10 Арсенал Военно-Морского Флота) –

Нарушение норм гражданского, земельного и иного законодательства при получении земельного участка само по себе не является основанием для освобождения от налогообложения лица, которое согласно данным публичного (государственного) реестра выступало собственником имущества и, как предполагается, по общему правилу имело возможность извлечения выгоды из использования имущества в своей экономической деятельности.

Определение от 28 марта 2023 г. № 305-ЭС22-27530 (с. Завьялова Т.В., Першутов А.Г., Тютин Д.В., Тишина) –

С 2020 года в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для возведения объектов индивидуального жилищного строительства (пункт 39 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), воля законодателя направлена на предоставление государственной поддержки непосредственно гражданам, которым приобретенные (предоставленные) для индивидуального жилищного строительства земельные участки принадлежат на соответствующем праве, осуществляющим строительство для удовлетворения собственных нужд, связанных с проживанием. Коммерческие организации исключены из числа субъектов, которые вправе применять пониженную ставку налога в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, даже в случаях, когда они осуществляют возведение объектов индивидуального жилищного строительства на принадлежащих им участках для реализации впоследствии построенных объектов гражданам.

Из приведенной логики законодательного регулирования вытекает, что налогоплательщики — коммерческие организации, тем более не вправе применять пониженную ставку налога в случаях, когда они и вовсе не имеют намерения приступать к индивидуальному жилому строительству, но используют соответствующие земельные участки в своей предпринимательской деятельности как активы, рассчитывая на получение прибыли от их реализации, либо на использование земельных участков в качестве объектов залога (ипотеки) и т.п.

Определение от 21 марта 2023 г. № 305-ЭС22-24825 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., Пансионат с лечением «Солнечная поляна») +

В силу пункта 2 статьи 391 Налогового кодекса установление различных налоговых ставок в отношении земельного участка, является основанием для отдельного расчета налоговой базы. Принимая во внимание, что конкретный порядок такого расчета законом не определен, то в случаях, когда при исчислении налога в отношении земельного участка применяются различные налоговые ставки, установленные в зависимости от наличия на нем объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, налоговая база в отношении части земельного участка, приходящейся на данные объекты, может определяться как доля кадастровой стоимости всего земельного участка, пропорциональная указанной части участка (пункт 7 статьи 3 НК РФ).

С учетом изложенного, нельзя согласиться с выводами суда кассационной инстанции о допустимости применения пониженной ставки земельного налога, предусмотренной для объектов, указанных в абзаце третьем подпункта 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса, только при условии выделения из сооружений, находящихся на спорном земельном участке, непосредственных объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и формирования самостоятельного земельного участка под этими объектами.

Такие выводы суда округа по своей сути сводятся к установлению условий для применения пониженной ставки, не предусмотренных законом. Пониженная ставка земельного налога для объектов жилищно-коммунального хозяйства введена законодателем, прежде всего, в целях обеспечения интересов граждан и организаций - потребителей коммунальных услуг, имея в виду нежелательность произвольного увеличения стоимости поставляемых им ресурсов.

УСН

Определение от 24 апреля 2023 г. № 305-ЭС22-27144 (с. Першутов А.Г., Павлова Н.В., Тютин Д.В., ИП Сазонов Всеволод Евгеньевич) +

Налоговый кодекс не содержит запрет на право применения упрощенной системы налогообложения лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей в целях осуществления предпринимательской деятельности, не связанной с осуществлением адвокатской деятельности, но имеющими при этом статус адвоката. При этом Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекс профессиональной этики адвоката в соответствии со статьей 1 Налогового кодекса не относятся к законодательству Российской Федерации о налогах и сборах.

Вопрос соблюдения адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, в частности, установленных запретов и ограничений, не является предметом рассмотрения настоящего дела и не отнесен к компетенции налоговых органов и судов в рамках рассмотрения налоговых споров, поскольку согласно положениям Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката влечет применение мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящим Кодексом, и отнесено к компетенции Совета адвокатской палаты соответствующего субъекта Российской Федерации.

Определение от 22 августа 2023 г. № 302-ЭС23-2531 (с. Тютин Д.В., Завьялова Т.В., Першутов А.Г., Раздолинский строительный участок) –

Преобразование одного юридического лица в другое налогозначимых для УСН экономических последствий не влечет, вследствие чего в отсутствие прямых указаний в налоговом законодательстве не может влиять на установленный способ исчисления доходов. При ином подходе, допустимое гражданским законодательством многократное преобразование организации из одной организационно-правовой формы в другую в течение календарного года каждый раз предполагало бы и возможность нового учета доходов для целей УСН, что очевидно не согласуется с целями данного специального налогового режима.

НДПИ

Определение от 25.10.2023 № 306-ЭС23-184 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Тютин Д.В., ЛюксНефтеТрансДобыча) +

Из содержания подпункта 4 пункта 1 статьи 342 НК РФ следует, что возможность использования рассматриваемой льготы связывается законодателем с типом разрабатываемых налогоплательщиком месторождений, в отношении которых запасы полезных ископаемых в прошлом были списаны. Экономическим основанием (целью) льготы является создание благоприятных условий для инвестирования недропользователями средств в освоение нефтяных ресурсов в старых залежах, имея в виду, что условия добычи нефти в этом случае, как правило, являются более обременительными, в частности, в связи с обводненностью скважин.

Выводы судов о том, что положения подпункта 4 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса применяются только к тем запасам, которые были списаны по определенным основаниям (переведены в забалансовые запасы и т.п.), не были поставлены вновь на Государственный баланс, и только при условии, что запасы были списаны действующим недропользователем, не могут быть признаны правомерными. По существу судами введены критерии применения налоговой льготы, которые не предусмотрены законом.

Нельзя согласиться с доводом налогового органа, приведенным в ходе рассмотрения дела в Верховном Суде Российской Федерации, о том, что предусмотренная подпунктом 4 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса льгота фактически является недействующей, мотивированным тем, что используемое в данной норме понятие «добыча из ранее списанных запасов полезных ископаемых» не имеет специального определения в Налоговом кодексе и не используется в Законе о недрах. Если льгота установлена законодателем, то возможность ее применения должна быть обеспечена правоприменительными органами в той мере, в какой это не противоречит целям законодательного регулирования и вопреки абзацу первому статьи 56 Налогового кодекса не приводит к установлению льгот индивидуального (произвольного) характера, что имело бы место, в частности, в ситуациях, когда критерии применения льготы определялись бы не объективными обстоятельствами, а усмотрением налогоплательщика и налогового органа.

Определение от 20 декабря 2023 г. № 309-ЭС23-17431 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., Завьяловой Т.В., Косьвинский камень) +

Ограничений по применению налоговых ставок и рентного коэффициента в размере 1 в зависимости от доли содержания золота, серебра и (или) иных драгоценных металлов в добытом полезном ископаемом, а именно в полупродуктах, содержащих в себе один или несколько драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий, иридий, родий, рутений, осмий), получаемых по завершении комплекса операций по добыче драгоценных металлов, в том числе лигатурном золоте и (или) концентрате, Налоговым кодексом не предусмотрено.

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