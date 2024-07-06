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Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Обложение доходов на маркетплейсе, налоговая дискриминация женщин, блокировка SIM-карт. Обзор

Свежие события в налоговой сфере. Финансовый обзор.

НАЛОГОВЫЙ ДАЙДЖЕСТ ЗА 05.07.2024

1. Разъяснения Минфина

Минфин дал очередные разъяснения по вопросам налогоплательщиков:

  • В Письме от 29 мая 2024 г. № 03-03-07/49471 было отмечено, что особенностей порядка учета расходов для организаций, производящих электрические генераторы постоянного тока, глава 25 НК РФ не содержит.

  • В Письме от 8 апреля 2024 г. № 03-07-11/31806 Минфин пришел к выводу, что операции по реализации прав на заключение договоров о комплексном развитии территории облагаются НДС в общеустановленном порядке.

2. Разъяснения ФНС

На сайте ФНС налоговая служба подробно изложила позицию по вопросу обложения УСН доходов, получаемых налогоплательщиком через маркетплейс. Так, доходом считается вся сумма, которую уплатит покупатель при приобретении товара. Если электронная площадка удержит из этой суммы агентское вознаграждение, то удержанная сумма может рассматриваться в качестве расхода налогоплательщика. Соответственно, если применяется УСН с объектом доходы, то отражать в качестве дохода нужно полную сумму, уплаченную покупателем, даже если из этой суммы маркетплейс удержал себе вознаграждение. Для большей наглядности Служба приводит примеры на конкретных цифрах (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/tax_doc_news/15047439/).

Следует заметить, что это разъяснения применимо и к другим режимам, например, к налогу на самозанятых.

3. Международные события

Ну а закончить рабочую неделю хотелось бы событиями за пределами России.

Блокировка SIM-карт должников. В Пакистане налоговая служба заблокировала 210 тысяч SIM-карт налогоплательщиков, не подающих декларации и не уплачивающих налоги. Однако 62 тысячи уже были разблокированы после устранения нарушений. Только не показывайте это ФНС.

Гендерное неравенство в налогообложении. Организация ATI – Налоговая инициатива Аддис-Абеба (есть и такое) провела конференцию по вопросу влияния налоговой политики на гендерные аспекты. Так, обложение на Мальдивах женских средств личной гигиены было квалифицировано как гендерное неравенство. Также в качестве дискриминации женщин рассматривается налогообложение услуг по уходу за детьми, поскольку работающие женщины несут на себе это финансовое бремя.

Обложение производителей каннабиса. В США активно обсуждаются планы администрации Байдена переквалифицировать марихуану из Списка 1 в Список 3 контролируемых веществ. Дело в том, что производители веществ, включенных в Список 1 не могут учесть обычные коммерческие расходы на аренду, зарплату, коммуналку и др. Включение марихуаны в Список 3 позволит учитывать соответствующие затраты в целях налогообложения. Это, по мнению экспертов, приведет к расцвету отрасли. Ну а мы не забываем, что любые наркотики – это зло.

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Комментарии

1
  • fkmrf123

    😊 \\\\\\......Ну а мы не забываем......./////

    Мы многое что не забываем и даже то, про что и ФНС еще пока не чухается.🤣

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