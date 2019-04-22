Налог на ангелов, НДФЛ при разделе земли, антитуристический налог в финансовом обзоре

1.НДФЛ при разделе земли

Президент РФ подписал Федеральный закон от 22.07.2024 № 193-ФЗ, уточняющий порядок исчисления срока владения земельным участком в случае его раздела для государственных нужд. Так, в целях освобождения от НДФЛ в минимальный срок владения участком, который был образован в результате раздела (преобразования) земли для государственных нужд, включается срок владения исходным участком.

Когда слышу о разделе, вспоминаю Польшу.

2.Обзор Конституционного Суда

Конституционный Суд подготовил обзор практики за 2 квартал 2024. В него, в частности, вошло Постановление от 9 апреля 2024 года № 16-П, в котором рассматривался вопрос об очередности уплаты в банкротных делах имущественного налога, начисленного в отношении предмета залога. В акте допущено распределение доходов, полученных от использования или реализации предмета залога, между залоговым кредитором и бюджетом.

3.Модернизация нематериальных активов, НДФЛ при безвозмездной передаче доли в уставном капитале в разъяснениях Минфина

Минфин посчитал, что после модернизации нематериального актива значение нормы амортизации не изменяется в сравнении с той, которая была определена на момент включения актива в амортизационную группу (Письмо от 11 июня 2024 г. № 07-01-09/53916).

В другом Письме Минфин указывает на то, что при безвозмездной передаче доли в уставном капитале возникает доход в натуральной форме (Письмо от 11 марта 2024 г. № 03-04-05/21373).

4.Налоговая панорама

О налоговых событиях в мире

Налог на ангелов. В Индии активно обсуждается необходимость отмена налога на инвестиции или другое название – налог на ангелов (дьявольский налог). Он предполагает, что разница между покупной стоимостью акций и их справедливой ценой должна облагаться налогом. Большинство специалистов указывают на то, что такое налогообложение тормозит привлечение инвестиций.

Антитуристический налог. В Испании прошли антитуристические протесты. В этой связи власти Барселоны предложили повысить туристический налог для туристов, прибывающих в город для краткосрочных экскурсий (менее 12 часов). Сейчас налог составляет 7 евро.

А в Венеции наоборот. А вот в Венеции эксперимент по введению туристического налога на однодневные экскурсии позволил бюджету собрать 2 миллиона евро. Однако его главная цель, а именно уменьшение потока туристов, не была достигнута. В этой связи в городе проходят акции по отмене этого налога.

Не поймешь этих европейцев.

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