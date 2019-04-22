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Юзвак Максим

Налог на бездетность, Ивлеева уплатила долг, НДФЛ при манипуляциях с землей в обзоре

Интересные события в налоговой сфере

1. Ивлеева молодец

Оканчиваем неделю хорошими новостями. Анастасия Ивлеева погасила долг в размере 11 млн. рублей. В связи с этим судебные приставы закрыли исполнительное производство в отношении блогерки.

Может же, когда надо.

2. НДФЛ при разделе земли, представитель организации

Минфин России обращает внимание, что Налоговый кодекс не имеет каких-либо специальных требований к представителям организации. Соответственно, уполномоченным представителем может быть не только бухгалтер, но и иное лицо (Письмо от 4 марта 2024 г. № 03-02-08/19056).

Вновь Минфин повторил позицию, что при разделе (объединении, перераспределении выделе) земли появляется новый объект права. Соответственно, срок владения в целях НДФЛ исчисляется с момента регистрации права на вновь образованные участки (Письмо от 5 февраля 2024 г. № 03-04-05/9337).

Впрочем, следует напомнить, что если раздел (перераспределение) вызваны государственными нуждами, то в срок владения новым участком включается период владения прежним участком. Такое правило было установлено недавно принятым Федеральным законом от 22.07.2024 № 193-ФЗ.

3. Налог на бездетных

А в США обсуждают налоговые воззрения возможного вице-президента (при победе Трампа) Джей Ди Вэнса. Отмечается, что в своих интервью он высказывался о необходимости более высокого обложения лиц, не имеющих детей. Впрочем, оппоненты парируют, что сейчас это реализуется через налоговые льготы на детей. Соответственно, в предложении Вэнса нет ничего нового.

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Юзвак Максим

Налог на бездетность, Ивлеева уплатила долг, НДФЛ при манипуляциях с землей в обзоре

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