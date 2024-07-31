День налогового стукача, НДФЛ по выплатам обманутым дольщикам и при разделе наследства в обзоре

1.Освобождение от НДФЛ выплат обманутым дольщикам

Депутаты от ЛДПР подготовили поправки о применении льготы (которую установили в 2023 году) по освобождению от НДФЛ выплат обманутым дольщикам с 1 января 2020 (Законопроект № 684416-8). В обоснование указывается, что льгота появилась благодаря обращениям граждан, получивших выплаты в 2020, 2021 годах. При этом сами граждане воспользоваться этой льготой не смогли. Авторы считают такое положение несправедливым.

На законопроект имеется Заключение Правительства, в котором указывается, что поправка приведет к необходимости возврата НДФЛ из бюджета. В этой связи Правительство выступило против предложения депутатов.

2.НДФЛ по компенсациям наследникам

Минфин рассмотрел ситуацию, когда налогоплательщик при разделе наследственного имущества получил компенсацию. Министерство приходит к выводу, что такая компенсация облагается НДФЛ, поскольку в Налоговом кодексе какого-либо освобождения не предусмотрено (Письмо от 28 марта 2024 г. № 03-04-05/27765).

Вывод достаточно спорный.

3.День налогового стукача

В США празднуют День осведомителя (у нас бы такой праздник назвали День стукача или сексота). Налоговая служба отмечает, что благодаря осведомителям удалось собрать 7 миллиардов налогов за период с 2007 по 2024. Правда, делают свою работу осведомители не за спасибо. За этот же период им было выплачено 1,7 млрд. долларов. Только в 2023 было выплачено в качестве премий осведомителям 88 миллионов. Для того, чтобы осведомителям было удобней стучать на соседа передавать информацию, в 2025 году будет запущен цифровой портал для подачи заявлений.

«кто написал четыре миллиона доносов?»

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