Статистика работы Госдумы, патент для платежных агентов, борьба с налоговиками-неплательщиками в обзоре

Новости в конце месяца

1.Госдума ушла на каникулы

Окончена весенняя (она же шестая) сессия Государственной Думы. Депутаты, с чувством выполненного долга и вытерев пот с лица, уходят на заслуженные каникулы.

Согласно статистике в эту сессию был принят 331 закон.

2.Патент для платежных агентов и госпошлина в IT

Несмотря на то, что народные избранники ушли на отдых, налоговые инициативы продолжают поступать.

Так, группа депутатов из Единой России предложила распространить патентную систему на платежных агентов (лица, осуществляющие прием наличных средств у граждан для зачисления на банковский счет, а также производящие выдачу наличных с банковского счета).

В обоснование указывается, что граждане в отдаленных уголках страны не могут получить финансовые услуги по снятию наличных или зачислению наличных на счета. Поправки, по мнению авторов, будут способствовать развитию деятельности платежных агентов (Законопроект № 685824-8).

Правительство инициативу поддерживает. В этой связи у поправок хорошие шансы на одобрение.

Любопытно, что в пояснительной записке есть ремарка о том, что патент «смогут использовать юридические лица и индивидуальные предприниматели», являющиеся платежными агентами.

Также Правительство подготовило поправки, связанные с госпошлиной при регистрации программ ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем (Законопроект № 686132-8). Поправки узкоспециальные, поэтому кому надо, могут ознакомится.

3.Борьба с налоговиками

А в США Налоговая служба опубликовала отчет по борьбе с неуплатой налогов в собственных рядах. Было установлено, что 70 сотрудников умышленно не платили налоги. Правда, уволили только 20 человек. Всего за период с 2021 по 2023 к дисциплинарной ответственности за несоблюдение налогового законодательства было привлечено более тысячи сотрудников.

Бей своих, чтобы чужие боялись.

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