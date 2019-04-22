Новости от главы ФНС, восстановление НДС при банкротстве, женские налоги в обзоре

Актуальные события в налоговой сфере

1. Новости от главы ФНС России

На встрече с М. Мишустиным глава ФНС России Д. Егоров рассказал о свежих налоговых событиях.

Так, в первом полугодии налоговики собрали для бюджетной системы почти 27 триллионов рублей, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Особое внимание глава ФНС уделил будущим новшествам. С 2025 налоговой амнистией по дроблению бизнеса можно будет воспользоваться без каких-либо заявлений, просто отказавшись от необоснованных схем. Это позволит налогоплательщикам избежать претензий за три года.

Также было рассказано о развитии информационных систем и сервисов. В частности, многие налоговые вычеты будут предоставляться автоматически без каких-либо заявлений.

2. Восстановление НДС при банкротстве

Верховный Суд РФ в лице Судебной коллегии рассмотрел вопрос об очередности уплаты налогов при восстановлении НДС. Была поддержана позиция апелляционной инстанции, согласно которой поскольку право на вычет по НДС возникло еще до банкротства, восстановленный НДС не может относиться к текущим платежам. В этой связи спорные суммы были определены в третью очередь реестровой задолженности (Определение от 02.08.2024 № 305-ЭС24-4009).

3. Женские налоги

В одном из обзоров уже отмечалось, что за границей популярна тема налоговой дискриминации по гендерному признаку. Эта тема вновь всплыла в СМИ в связи с постом индийской жительницы о дороговизне женских товаров. В посте говорилось: «Быть женщиной - это дорого. Средства гигиены для беременных стоят около 150 рупий в месяц; хороший бюстгальтер стоит около 400-500 рупий, а для тренировок, бега или занятий спортом вам нужен хороший поддерживающий бюстгальтер, который стоит где-то 800-1500 рупий. В среднем женщины платят на 7% больше за аналогичные товары, чем мужчины, но это может быть намного, намного больше. В частности, с женщин взимают на 29% больше за бритвенные лезвия, на 16% больше за средства для мытья тела и т.д.». Описанное явление получило название женский или розовый налог, который означает, что все виды продуктов, предназначенных для женщин, стоят дороже по сравнению с аналогичными продуктами для мужчин. Фактически под розовым налогом понимается бОльшая наценка на товар. Но с учетом того, что стоимость товара выше, то и формальных налогов (во всяком случае косвенных) на женщин перекладывается больше.

Другие материалы