Налоговый обзор: УСН при подборе персонала, кандидата в президенты США обвинили в воровстве

1. УСН при подборе персонала

Минфин рассмотрел вопрос о возможности применения УСН организацией, занимающейся подбором персонала. В главе об УСН установлен запрет на применение этого режима, если юридическое лицо занимается предоставлением труда работника. Однако Минфин отмечает, что это ограничение не действует, когда организация не заключает трудовые договоры с лицами, которые подобраны для работы у заказчика. Поэтому такая организация сможет применять упрощенный режим (Письмо от 12 июля 2024 г. № 03-11-11/65151).

2. Харрис украла у Трампа льготу

Кандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборном митинге в Неваде поддержала идею освобождения от налогообложения чаевых. Пикантности этому событию добавляет то, что это предложение впервые было высказано Трампом и является одним из его ключевых налоговых обещаний. Трамп уже успел обвинить соперницу в воровстве и неспособности придумать что-то самостоятельно. Ну а республиканские СМИ уже дали Харрис уничижительное прозвище – Подражательница Камала («CopyCatKamala»).

Кстати, а у нас тоже такое было, когда Справедливая Россия и ЛДПР подавали в Госдуму схожие законопроекты. Владимир Жириновский тогда обвинил оппонентов в краже идей.

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