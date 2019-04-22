НДФЛ по выплатам на СВО, добровольные налоги, налог на самозанятых при аренде коммерческого транспорта в обзоре

1. НДФЛ по выплатам добровольцам

Налоговая служба рассмотрела вопрос об обложении НДФЛ отдельных выплат добровольцам на СВО (Письмо от 11 июня 2024 г. № БС-4-11/6473@). Так, было отмечено, что на дополнительные выплаты за исполнения должностных обязанностей и за достижения при выполнении задач не распространяется освобождение от НДФЛ, которое предусмотрено в отношении безвозмездных выплат добровольцам (п. 93 ст. 217 НК РФ). Правда, ФНС России не дала и прямого ответа, а должны ли все-таки облагаться такие выплаты.

Также отмечается, что выплаты добровольцам в связи с полученными увечьями или их родственникам в случае смерти могут не облагаться НДФЛ.

2. Налог на самозанятых при аренде коммерческого транспорта

Минфин России, рассмотрев ситуацию по сдаче физическим лицом в аренду коммерческого транспорта (погрузчик, трактор), пришел к выводу, что доходы по таким операциям могут облагаться как НДФЛ, так и налогом на самозанятых – если лицо имеет соответствующий статус (Письмо от 19 июля 2024 г. № 03-11-11/67581).

3. Необязательность налогов

В Австралии набирает силу движение суверенных граждан, которые утверждают, что налоги уплачиваются добровольно, а налоговая служба нелегитимна. По их мнению, если лицо не хочет платить налоги, то его нельзя заставить это делать, в том числе путем наложения штрафов и взысканий. Одним из лидеров этого движения является "духовный бухгалтер" Эбби Бенвеньу. Она проводит семинары, на которых обещает научить не платить налоги (к слову, участие в таком семинаре 5000 – 7500 долларов). Участники рассказывают, что большую часть времени «духовный бухгалтер» беседует о военных преступлениях, Эдемском саде, монархии и войне в Газе.

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