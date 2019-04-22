Применение вычета НДФЛ до 18 лет, УСН по адвокатам, приветственный налог в обзоре

События в налоговой сфере

1.Последствия применения вычета несовершеннолетним

Налоговая служба рассмотрела ситуацию применения несовершеннолетним налогоплательщиком вычета по расходам на покупку квартиры до начала 2014 года. По мнению ФНС, в последующем такой налогоплательщик не сможет повторно применить вычет по НДФЛ при приобретении объекта недвижимости (Письмо от 25 июня 2024 г. № БС-4-11/7144@).

2.Применение адвокатами УСН

Минфин России обращает внимание, что ранее изложенные им позиции не препятствует адвокатам применять УСН в отношении предпринимательской деятельности, не связанной с адвокатской деятельностью. Также отмечается, что для избежания споров по этому вопросу планируется внести уточняющие поправки в главу об упрощенной системе обложения (Письмо от 12 августа 2024 г. № 03-11-09/75324).

3.Приветственный налог

В Канаде на уровне муниципалитетов существует практика взимания приветственных налогов. То есть лицо, должно уплатить налог при приобретении объекта недвижимости в том или ином муниципалитете. Так, в Челси (штат Квинсленд) новые домовладельцы обязаны платить муниципалитету от двух до трех процентов от стоимости своей собственности. Владельцы недвижимости стоимостью от 500 000 до 750 000 долларов платят два процента, недвижимости стоимостью от 750 000 до 1 миллиона долларов - 2,5 процента, если же стоимость превышает 1 миллион долларов – платят три процента. Вот такое вот приветствие.

Тут бы в тему была рекламная интеграция по приветственным процентам российских банков.

События августа 2024