Обложение недвижимости ИП и сервитута, публикация имен налоговых должников, учет расходов при ликвидации в обзоре

Рассматриваются актуальные налоговые новости

1.НДС по сервитуту

Минфин России в очередной раз подтвердил свою позицию, что операция по предоставлению сервитута облагается НДС. При этом если лицо, предоставляющее право, не является органом власти, то оно самостоятельно исчисляет и уплачивает НДС (Письмо от 27 марта 2024 г. № 03-07-11/27422).

2.Обложение недвижимости предпринимателя

Минфин рассмотрел последствия перехода предпринимателя на общий режим обложения. Отмечается, что после перехода его недвижимость будет облагаться налогом на имущество физических лиц, независимо от того, используется это имущество в предпринимательских целях или нет (Письмо от 21 июня 2024 г. № 03-05-06-01/57510).

3.Учет расходов при ликвидации

Верховный Суд в деле Лукойл высказал позицию об учете расходов при ликвидации незавершенного объекта строительства. Отмечается, что могут быть учтены не только расходы на ликвидацию, но и расходы на возведение самого объекта при условии, что эти расходы не неслись в отсутствие разумных экономических обстоятельств (Определение от 28.08.2024 № 305-ЭС24-1023).

4.Публикация имен налоговых должников

В Турции финансовая служба грозится опубликовать имена налогоплательщиков, имеющих крупные долги перед бюджетом. Так, в список попадут лица, чья задолженность достигла 5 миллионов турецких лиц (146 750 долларов). Кто не желает такой известности, предлагают погасить долги до конца сентября. Все налоговые инспекции по всей Турции опубликуют списки с 15 по 31 октября, а на веб-сайте Налогового управления они будут размещены с 1 по 15 ноября.

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