После презентации Apple обязали выплатить 13 млрд., НДФЛ при покупке жилья по доверенности, УСН без бухучета в обзоре

События в налоговой сфере

1. НДФЛ при покупке жилья по доверенности

Минфин успокоил налогоплательщиков, покупающих жилье через доверенное лицо. Было отмечено, что указание в платежных документах данных иного лица, которому налогоплательщик выдал доверенность на приобретение квартиры, не лишает налогоплательщика права на имущественные налоговые вычеты (Письмо от 20 марта 2024 г. № 03-04-05/24689).

2. УСН при неведении бухучета

При неведении предпринимателем, применяющим УСН, бухучета в целях определения остаточной стоимости квартиры следует руководствоваться ФСБУ 6/2020 «Основные средства». При этом амортизировать квартиру следует с момента сдачи ее в аренду в предпринимательских целях. Такой вывод сделал Минфин в Письме от 24 апреля 2024 г. № 07-01-09/38515.

3. Apple задолжала 13 млрд. налогов

Закончился 10 летний налоговый спор о незаконном применении льгот компанией Apple. Европейский суд обязал компанию уплатить Ирландии 13 миллиардов евро. Показательно, что Решение суда было вынесено через несколько часов после того, как компания представила новые продукты, обновляющие линейки iPhone, Apple Watch и AirPod.

Видимо, судьи, увидев на презентации, что опять ничего не изменилось, решили, что надо скорее взыскивать налоги, пока Apple не разорилась.

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