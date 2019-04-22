Восстановление НДС в отсутствие документов, НДФЛ при оплате обучения сертификатом, льготы по поездкам к святыням в обзоре

Актуальный налоговые события

1. Вычет НДФЛ при оплате обучения сертификатом

Минфин обращает внимание, что налоговый вычет на образование можно получить, только если налогоплательщик несет расходы по оплате обучения. Если же оплата происходит за счет подарочного сертификата, то налоговый вычет не предоставляется (Письмо от 19 августа 2024 № 03-04-05/78063).

2. Восстановление НДС по имуществу банкрота

По мнению Минфина, отсутствие у налогоплательщика-банкрота документов (счетов-фактур, первички) по реализуемому имуществу не является препятствием для восстановления сумм НДС. Восстановление должно оформляться справкой-расчетом (Письмо от 22 июля 2024 № 03-07-11/68205).

3. Льготы по религиозным поездкам

В Индии снизили обложение услуг по религиозным поездкам на вертолетах. Вертолетные перевозки для религиозных целей, таких как Кедарнатх, Бадринатх, будут облагаться аналогом НДС по ставке не 18%, а 5%.

В Кедарнатхе (деревня в Гималаях) располагается священный храм для индуистов, а Бадринатх — священный город для индуистов.

События сентября 2024