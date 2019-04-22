Налог на вдов, НДФЛ по спорному наследству и выплатам отдыхающим вахтовикам в обзоре

События в налоговой сфере

1. НДФЛ по спорному наследству

Если налогоплательщик судится о праве на наследование недвижимости и суд выносит решение в его пользу, то срок владения в целях освобождения от НДФЛ исчисляется со дня открытия наследства. При этом дата регистрации прав на унаследованную благодаря суду недвижимость не имеет значения. Такую позицию высказал Минфин в Письме от 24 июля 2024 г. № 03-04-05/68980.

2. Обложение выплат вахтовикам в период отдыха

Минфин обращает внимание, что выплаты за дни междувахтового отдыха не рассматриваются трудовым законодательством в качестве компенсации. Соответственно, такие выплаты облагаются НДФЛ и страховыми взносами (Письмо от 18 июня 2024 г. № 03-15-06/56182).

3. Налог на вдов

В Великобритании предлагают отменить льготу по муниципальному налогу для одиноких людей. В результате повышение налога может затронуть более 1 млн. одиноких пенсионеров. Рост для них может составить около 600 фунтов в год. Эту меру уже прозвали «налогом на вдовство».

События сентября 2024