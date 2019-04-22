НДС и штрафы в банкротстве, обложение процентов у самозанятых в обзоре налоговых споров за август 2024

Рассматриваются наиболее интересные судебные решения, затрагивающие налоговые вопросы

Судебная практика по налогам за август 2024

Штрафы и мораторий на банкротство

Судебная коллегия по экономическим спорам рассмотрела возможность начисления налоговых санкций (штрафов) в период моратория на возбуждение дел о банкротстве. Было отмечено, что мораторий не препятствует начислению налоговых штрафов (Определение от 02.08.2024 № 305-ЭС24-4388). Также суд отметил, что штрафы являются средством предупреждения новых нарушений, а отказ от них в период моратория нарушал бы принцип равенства.

Восстановление НДС при банкротстве

Верховный Суд РФ в лице Судебной коллегии рассмотрел вопрос об очередности уплаты налогов при восстановлении НДС. Была поддержана позиция апелляционной инстанции, согласно которой поскольку право на вычет по НДС возникло еще до банкротства, восстановленный НДС не может относиться к текущим платежам. В этой связи спорные суммы были определены в третью очередь реестровой задолженности (Определение от 02.08.2024 № 305-ЭС24-4009).

Налог на самозанятых по процентам от займа

Интересный спор рассматривался арбитражными судами Московского округа. Так, Компания получила от своего директора займ, проценты по которому выплачивались уже после того, как заимодавец перестал руководить компанией. При этом бывший директор применял налог на самозанятых. В этой связи Компания полагала, что доходы в виде процентов по займу не облагаются НДФЛ, а значит, удерживать налог при их выплате не следует. И суды эту позицию поддержали. Было отмечено, что в описанной ситуации доход в виде процентов не получен в рамках трудовых отношений (Постановление АС Московского округа от 23.05.2024 № Ф05-4210/2024).

Следует заметить, что в своих разъяснениях Минфин в принципе отрицал возможность применения налога на профессиональный доход к процентам по займам (см. например: Письмо Минфина России от 01.09.2023 № 03-11-11/83511).

Впрочем, точка в этом деле еще не поставлена, поскольку налоговая служба обратилась с жалобой на решения судов в Верховный Суд.

Восстановленный НДС при банкротстве

Судебная коллегия по экономическим спорам вновь обратила внимание на то, что если НДС восстановлен по операциям, имевшим место до банкротства, то возникающая обязанность по уплате налога не является текущей, а относится к реестровой задолженности третьей очереди (Определение от 13 августа 2024 г. № 305-ЭС24-4009). Позиция коллегии основана на выводах Конституционного Суда РФ, сделанных в Постановлении от 31.05.2023 № 28-П.

ТОП-3 Налоговых споров за 1 полугодие 2024

Если видео не воспроизводится - резервная ссылка

События сентября 2024