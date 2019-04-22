Рост акцизов на алкоголь, табак и соки, обложение при отсутствии кадастровой стоимости, НДФЛ при досрочной ренте в обзоре

Актуальные события в налоговой сфере

1. НДФЛ при досрочной выплате ренты

Минфин рассмотрел ситуацию, когда договор ренты был исполнен досрочно, после чего жилое помещение было оформлено в собственность плательщика ренты. Возник вопрос, как исчислять срок владения таким жильем в целях освобождения от НДФЛ. По мнению Минфина, срок исчисляется с даты гос.регистрации права собственности на жилое помещение. Иначе говоря, дата заключения договора ренты или момент полной выплаты ренты не имеют значения (Письмо от 16.09.2024 № 03-04-05/88035).

2. Налог при отсутствии кадастровой стоимости

Минфин решил обрадовать налогоплательщиков и сообщил, что если по объекту недвижимости отсутствует кадастровая стоимость, то налог на имущество физ.лиц не уплачивается (Письмо от 14 августа 2024 г. № 03-05-06-01/75950).

3. Бюджетные поправки в Налоговый кодекс

Правительство России внесло в Государственную Думу проект Федерального бюджета РФ на 2025 год. Вместе с ним был внесен пакет законопроектов, направленных на реализацию Бюджета. Изменения коснуться и Налогового кодекса (Законопроект № 727330-8). Налоговые поправки особо не радуют. Так, планируется проиндексировать и расширить применение акцизов на алкоголь, сладкие напитки и сигареты. Очевидно, что это повлечет рост цен на указанные товары. Значительно повысится госпошлина по отдельным услугам. Например, лицензия на оружие для граждан вырастит с 2000 до 5000 рублей, а разрешение подорожает с 500 до 1000 рублей.

Любопытно выглядят новые правила по УСН при смене места нахождения. Так, если ставка на новом месте будет ниже, чем на предыдущем, то налогоплательщику придется в течение 3 налоговых периодов уплачивать налог по более высокой ставке. Такое изменение направлено на ограничение налоговой миграции в регионы с выгодным налогообложением.

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