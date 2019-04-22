Обзор: Новые налоговые законы, право алиментщика на вычет по НДФЛ, налог на сверхприбыль банков

1. Новые налоговые законы

Президент России одобрил очередные налоговые поправки. Так, вклады в инвест.товарищества, занимающиеся развитием малых технологических компаний, позволят применять инвествычет по налогу на прибыль (Закон от 30.09.2024 № 337-ФЗ).

Другой закон распространил налоговую тайны на сведения, которые передаются налоговиками в Роструд и комиссии по борьбе с трудовыми нелегалами (Закон от 30.09.2024 № 335-ФЗ).

2. Вычет на ребенка, живущего с другим родителем

Минфин разъясняет, что детский налоговый вычет по НДФЛ может получить и родитель, который проживает отдельно от ребенка. Главное условие – это несение расходов на содержание ребенка, например, уплата алиментов (Письмо от 17 сентября 2024 г. № 03-04-05/89054).

3. Налог на сверхприбыль банков

Справедливая Россия предложила обложить дополнительным налогом банки. Так, если кредитные организации получили сверхприбыль за 2023 и 2024 год, то она должна будет облагаться налогом по ставке 10%. В Пояснительной записке отмечается, что годовая прибыль банков в сравнении с 2022 годом увеличилась в 16 раз и превышает 3 трлн. рублей (Законопроект № 728613-8).

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