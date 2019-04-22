Налоговые льготы для пострадавших в Израиле, повышение налогов при множественном гражданстве, НДФЛ при покупке квартиры онлайн

События в налоговой сфере

1. НДФЛ при покупке квартиры через электронную площадку

Минфин России рассмотрел последствия по НДФЛ при продаже квартиры, приобретенной через электронную платформу. Отмечается, что доходы от продажи такой квартиры нельзя будет уменьшить на затраты по услугам онлайн площадки, поскольку такая возможность не предусмотрена Налоговым кодексом (Письмо от 12 сентября 2024 г. № 03-04-05/87113).

2. Повышенные налоги при множественном гражданстве

Депутаты Госдумы М. Делягин и Ко повторно внесли в Госдуму законопроект об установлении удвоенных ставок налогов в отношении лиц с несколькими гражданствами Изменения касаются налога на имущество, НДФЛ и транспортного налога (Законопроект № 729266-8). Если сравнивать с аналогичным проектом, который подавался ими же в июле 2024 (Законопроект № 669780-8), то изменение одно – граждане депутаты предлагают отказаться от запрета на установление различных ставок в зависимости от гражданства.

3. Налоговые льготы для пострадавших в Израиле

Налоговая служба США объявила, что в связи с недавними террористическими актами в Израиле пострадавшим физическим и юридическим лицам предоставляются дополнительные налоговые льготы. Так, до 30 сентября 2025 года переносятся сроки для подачи деклараций, осуществления налоговых платежей и исполнения других налоговых обязанностей.

События октябрь 2024