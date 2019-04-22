Штрафы у самозанятых, НДФЛ при покупке квартиры по доверенности, обложение зарплаты умершего в обзоре писем Минфина за сентябрь 2024

Обзор позиций Минфина России по налогам за сентябрь 2024

НДС по сервитуту

Минфин России в очередной раз подтвердил свою позицию, что операция по предоставлению сервитута облагается НДС. При этом если лицо, предоставляющее право, не является органом власти, то оно самостоятельно исчисляет и уплачивает НДС (Письмо от 27 марта 2024 г. № 03-07-11/27422).

Обложение недвижимости предпринимателя

Минфин рассмотрел последствия перехода предпринимателя на общий режим обложения. Отмечается, что после перехода его недвижимость будет облагаться налогом на имущество физических лиц, независимо от того, используется это имущество в предпринимательских целях или нет (Письмо от 21 июня 2024 г. № 03-05-06-01/57510).

Транспортный налог при краткосрочной регистрации

Минфин России привел пример, когда транспортный налог не уплачивается. Так, при краткосрочной регистрации, когда налогоплательщик зарегистрировал транспортное средство (например, 10.04.2024) и успел снять с регистрации 15.04.2024, транспортный налог не исчисляется (Письмо от 20 июня 2024 г. № 03-05-06-04/57141).

УСН при импорте

Минфин России подтверждает возможность учета по УСН расходов на уплату таможенной пошлины при ввозе товаров в Россию. Правда, учесть ее можно при реализации завезенных товаров (Письмо от 29 июля 2024 г. № 03-11-11/70455).

Судебная пошлина

Установленный Законом № 259-ФЗ новый повышенный размер судебных пошлин применяется к заявлениям (жалобам), направленным в суд после дня вступления в силу соответствующих положений Закона. Ну а проще говоря, с 9 сентября 2024 года. Такую позицию выразил Минфин России. Аналогичный подход можно обнаружить на сайтах судов как арбитражных, так и общей юрисдикции. Кроме того, Минфин отмечает, что повышение пошлины было необходимо для учета инфляции и разгрузки судов (Письмо от 12 августа 2024 г. № 03-05-03-03/75354).

Обложение штрафов у самозанятых

В ситуации выплаты самозанятому штрафа за неисполнение контрагентом своих обязательств такие суммы не подлежат обложению налогом на профессиональный доход, поскольку не являются оплатой товаров, работ и услуг. Суммы штрафа будут включаться в базу по НДФЛ. Такую позицию высказал Минфин в Письме от 13 августа 2024 г. № 03-11-11/75817.

Что не смогут учесть самозанятые таксисты

Минфин напоминает, что налог на самозанятых не предполагает учет расходов для уменьшения облагаемого дохода. В этой связи водители такси, применяющие этот режим, не смогут учесть затраты на ГСМ, ремонтно-технические работы, автомойку и на сервисный сбор службы заказов (Письмо от 29 июля 2024 г. № 03-11-11/70579, от 8 июля 2024 г. № 03-11-11/63339).

Как прекратить обложение сгоревшей дачи

Если у Вас сгорела дача, то для прекращения начисления налога следует представить справку об уничтожении от пожарного надзора или акт обследования от кадастрового инженера. Такие рекомендации дает Минфин (Письмо от 29 августа 2024 г. № 03-05-06-01/81567, 03-05-06-01/81717).

Налоговые новости за сентябрь 2024

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Обложение взносами поручителя

Минфин рассмотрел последствия предоставления поручительства физическим лицом. Отмечается, что если организация-заемщик выплачивает поручителю (физическому лицу) вознаграждение, то оно подлежит обложению страховыми взносами. Объясняется это тем, что поручительство можно рассматривать как оказание услуг заемщику (Письмо от 22 февраля 2024 г. № 03-15-06/15611).

Патент при изготовлении кондитерки на заказ

Минфин согласился с возможностью применения патентной системы в отношении деятельности по продаже кондитерских изделий (навынос и на заказ) через магазин-пекарню. Было отмечено, что такой магазин можно квалифицировать в качестве объекта общепита, не имеющего зала обслуживания (Письмо от 6 марта 2024 г. № 03-11-11/20441).

НДФЛ при покупке жилья по доверенности

Минфин успокоил налогоплательщиков, покупающих жилье через доверенное лицо. Было отмечено, что указание в платежных документах данных иного лица, которому налогоплательщик выдал доверенность на приобретение квартиры, не лишает налогоплательщика права на имущественные налоговые вычеты (Письмо от 20 марта 2024 г. № 03-04-05/24689).

УСН при неведении бухучета

При неведении предпринимателем, применяющим УСН, бухучета в целях определения остаточной стоимости квартиры следует руководствоваться ФСБУ 6/2020 «Основные средства». При этом амортизировать квартиру следует с момента сдачи ее в аренду в предпринимательских целях. Такой вывод сделал Минфин в Письме от 24 апреля 2024 г. № 07-01-09/38515.

Вычет при рефинансировании ипотеки

Минфин России назвал условия получения вычета по НДФЛ в отношении расходов на погашение ипотечного кредита при рефинансировании ипотеки. Отмечается, что в договоре на кредит, используемый для рефинансирования ипотеки, должно быть указано, что его цель это погашение задолженности по ипотеке (Письмо от 17.07.2024 № 03-04-05/66566).

Вычет НДФЛ при оплате обучения сертификатом

Минфин обращает внимание, что налоговый вычет на образование можно получить, только если налогоплательщик несет расходы по оплате обучения. Если же оплата происходит за счет подарочного сертификата, то налоговый вычет не предоставляется (Письмо от 19 августа 2024 № 03-04-05/78063).

Восстановление НДС по имуществу банкрота

По мнению Минфина, отсутствие у налогоплательщика-банкрота документов (счетов-фактур, первички) по реализуемому имуществу не является препятствием для восстановления сумм НДС. Восстановление должно оформляться справкой-расчетом (Письмо от 22 июля 2024 № 03-07-11/68205).

НДФЛ по спорному наследству

Если налогоплательщик судится о праве на наследование недвижимости и суд выносит решение в его пользу, то срок владения в целях освобождения от НДФЛ исчисляется со дня открытия наследства. При этом дата регистрации прав на унаследованную благодаря суду недвижимость не имеет значения. Такую позицию высказал Минфин в Письме от 24 июля 2024 г. № 03-04-05/68980.

Обложение выплат вахтовикам в период отдыха

Минфин обращает внимание, что выплаты за дни междувахтового отдыха не рассматриваются трудовым законодательством в качестве компенсации. Соответственно, такие выплаты облагаются НДФЛ и страховыми взносами (Письмо от 18 июня 2024 г. № 03-15-06/56182).

НПД по вознаграждению писателям

Минфин обращает внимание, что каких-либо препятствий для применения авторами налога на самозанятых при реализации ими прав на произведения нет. Поэтому вознаграждение, получаемое автором за использование их творений, может облагаться НПД.

Вместе с тем, если у автора нет статуса самозанятого или ИП, то указанное выше вознаграждение облагается НДФЛ и страховыми взносами (Письмо от 18 июля 2024 г. № 03-04-05/67198).

НДФЛ по зарплате умершего

Если зарплата умершего работника была начислена, но не выплачена, то она становится наследственным имуществом. Поскольку наследственные доходы (за рядом исключений) не облагаются НДФЛ, то работодатель при выплате зарплаты наследникам не должен удерживать из нее НДФЛ. Такая позиция отражена Минфином в Письме от 24 июля 2024 № 03-04-05/69016.

НДФЛ при заключении мирового соглашения в банкротстве

При освобождении гражданина-банкрота от долга на основании мирового соглашения не возникает обязанности по уплате НДФЛ. Главное условие, чтобы заключение мирового соглашения осуществлялось в соответствии с Законом о банкротстве. Такая позиция отражена Минфином в Письме от 21 февраля 2024 г. № 03-04-05/15335.

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НДФЛ по натуральным доходам от личного фонда

Минфин вновь подтвердил, что доходы от личных фондов облагаются НДФЛ. При этом было сделано уточнение, что речь идет как о денежных, так и натуральных доходах (Письмо от 25 июля 2024 г. № 03-04-05/69611).

Налоги при изъятии

При изъятии недвижимости физическое лицо имеет право на вычет по НДФЛ в размере выкупной стоимости (Письмо от 15.03.2024 № 03-04-05/23420). А вот применительно к УСН суммы возмещения, полученные за изъятую недвижимость, придется включить в состав доходов (Письмо от 16 февраля 2024 г. № 03-04-05/13893). Такой подход Минфин излагал и ранее.

Вычеты по НДФЛ у предпринимателя

Согласно позиции Минфина статус индивидуального предпринимателя не лишает физическое лицо права применять вычеты по НДФЛ. Однако такие вычеты не применяются к доходам от деятельности, которая облагается специальным налоговым режимом (Письмо от 16 февраля 2024 г. № 03-04-05/13893).

Декларация несовершеннолетнего

Минфин напоминает, что налогоплательщиком может быть и несовершеннолетнее лицо. В этой связи если несовершеннолетний получает облагаемый доход, например, при продаже оформленной на него квартиры, то должна быть подана декларация по НДФЛ. Такую декларацию подают родители или иные законные представители несовершеннолетнего (Письмо от 27 августа 2024 г. № 03-04-05/80829).

НДФЛ при досрочной выплате ренты

Минфин рассмотрел ситуацию, когда договор ренты был исполнен досрочно, после чего жилое помещение было оформлено в собственность плательщика ренты. Возник вопрос, как исчислять срок владения таким жильем в целях освобождения от НДФЛ. По мнению Минфина, срок исчисляется с даты гос.регистрации права собственности на жилое помещение. Иначе говоря, дата заключения договора ренты или момент полной выплаты ренты не имеют значения (Письмо Минфина России от 16.09.2024 № 03-04-05/88035).

Налог при отсутствии кадастровой стоимости

Минфин решил обрадовать налогоплательщиков и сообщил, что если по объекту недвижимости отсутствует кадастровая стоимость, то налог на имущество физ.лиц не уплачивается (Письмо от 14 августа 2024 г. № 03-05-06-01/75950).

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