Рекомендации по НДС для упрощенцев, НДФЛ при смене вида собственности, трудовые споры о налогах в обзоре

1. НДФЛ при смене совместной собственности на долевую

Минфин рассмотрел последствия смены вида общей собственности. Так, срок владения по объекту, ранее приобретенному в совместную собственность, не прерывается, если владельцы приняли решения владеть объектом на праве долевой собственности. Иначе говоря, срок владения в целях НДФЛ исчисляется с момента регистрации совместной собственности (Письмо от 17 сентября 2024 г. № 03-04-05/88448).

2. НДС при УСН

ФНС России дала обширные разъяснения по применению с 2025 года НДС лицами, использующими упрощенную систему. Всего в методических рекомендациях рассмотрено 26 вопросов, среди которых: с каким реквизитами выбивать чеки на ККТ, какие особенности применения ставок по НДС, кто из «упрощенцев» освобождается от НДС и др. (Письмо от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@).

3. Налоговые споры в трудовых отношениях

Работник решил, что квалификация его спора с работодателем по поводу исчисления НДФЛ и страховых взносов в качестве трудового противоречит Конституции. В этой связи он обратился Конституционный Суд. Однако Суд каких-либо нарушений не обнаружил, указав, что квалификация спора в его компетенцию не входит (Определение от 26 сентября 2024 г. № 2200-О).

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