Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

НДФЛ при разделе земли, рост налогов и пошлин, проценты самозанятого в обзоре за октябрь 2024

Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере.

Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере

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События за ноябрь 2024

  • Пенсионерские вычеты, налог на прицеп, повышение транспортного налога - ссылка

Ольга Ульянова
НДФЛ

Как продать бизнес и не попасть на большие налоги с 2025 г.? Инструкция, подробные примеры

Сегодня речь пойдет о важнейших изменениях законодательства с очень высокой ценой вопроса, которые касаются учредителей ООО. ⚡Помимо обзора изменений вы найдете информацию в статье о том, как можно сэкономить.

Как продать бизнес и не попасть на большие налоги с 2025 г.? Инструкция, подробные примеры
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