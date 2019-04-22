НДФЛ при разделе земли, рост налогов и пошлин, проценты самозанятого в обзоре за октябрь 2024

Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере
Содержание
00:00 - Превью
00:56 - План
01:31 - Рост фискальной нагрузки - Закон от 29.10.2024 № 362-ФЗ
05:25 - Продление льготы для экипажей судов - Закон от 29.10.2024 № 363-ФЗ
06:35 - Льготы для радиоэлектронной промышленности – Законопроект № 731807-8
07:49 - НДФЛ при разделе, выделе, объединении земли – Законопроект № 730818-8
09:22 - Рекламные расходы банков – Законопроект № 752996-8
11:45 - Налог на сверхприбыль банков – Законопроект № 728613-8
13:36 - Обложение двойного гражданства – Законопроект № 729266-8
15:31 - Освобождение от НДФЛ семей с ребенком при продаже квартиры – Законопроект № 756425-8
16:52 - Основные направления налоговой политики на 2025
20:20 - Промостраница по имущественным налогам
21:14 - Амнистия при дроблении бизнеса – Письмом ФНС России от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@
22:15 - НДС при УСН – Письмо от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@
22:46 - Обложение процентов по займу у самозанятого - Определение Верховного Суда от 24.10.2024 № 305-ЭС24-14436
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