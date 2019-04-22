НДФЛ при продаже комнаты, уголовка за фиктивные счета-фактуры, обложение трудовых мигрантов в обзоре

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1. Уголовная ответственность за счета-фактуры и другие налоговые законы
Президент РФ 23 ноября сего года подписал очередные законы, затрагивающие интересы налогоплательщиков. Среди них можно выделить Закон об уголовной ответственности за фиктивные счета-фактуры и декларации. За предоставление таких подложных документов можно лишиться свободы на срок до семи лет (Закон от 23.11.2024 № 406-ФЗ).
Два закона затрагивают особенности налогообложения в военно-промышленном комплексе. Во-первых, законодатель решил повременить до 2026 года с введением в силу требования в рамках оборонного заказа об оплате труда с одновременной уплатой налогов и сборов (Закон от 23.11.2024 № 415-ФЗ). Во-вторых, устанавливается освобождение от НДС для резидентов Военного технополиса «Эра», правда, при соблюдении определенных условий (Закон от 23.11.2024 № 399-ФЗ).
Другие налоговые поправки вводят следующие новшества:
Добровольцев освободили от НДФЛ с сумм компенсации расходов за прохождение медобследования (Закон от 23.11.2024 № 400-ФЗ).
Установлены размеры и особенности уплаты госпошлины за регистрацию компьютерных программ (Закон от 23.11.2024 № 389-ФЗ).
Сельским платежным агентам разрешили использовать ПСН (Закон от 23.11.2024 № 388-ФЗ).
Признаны утратившими силу нормы, связанные с процедурой предоставления инвестиционного налогового кредита резидентам зон развития (Закон от 23.11.2024 № 393-ФЗ).
2. Неучитываемые расходы при продаже комнаты
Минфин России рассмотрел особенности обложения доходов от продажи комнаты. Отмечается, что доход от такой продажи нельзя уменьшить на нотариальные траты, оплату риелторских услуг и расходы по ремонту (Письмо от 12 ноября 2024 г. № 03-04-05/111617).
3. Возврат документов и обложение мигрантов
Депутаты продолжают бурлить налоговыми идеями. Представители от ЛДПР предложили установить 30 дней после окончания проверки на возврат налоговиками подлинников документов (Законопроект № 778192-8). Ну а Справороссы хотят отказаться от особенностей обложения НДФЛ трудовых мигрантов (Законопроект № 779617-8). Впрочем, последнее предложение можно всерьез не рассматривать.
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