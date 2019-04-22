НДФЛ при продаже комнаты, уголовка за фиктивные счета-фактуры, обложение трудовых мигрантов в обзоре

Президент РФ 23 ноября сего года подписал очередные законы, затрагивающие интересы налогоплательщиков. Среди них можно выделить Закон об уголовной ответственности за фиктивные счета-фактуры и декларации. За предоставление таких подложных документов можно лишиться свободы на срок до семи лет (Закон от 23.11.2024 № 406-ФЗ).

Два закона затрагивают особенности налогообложения в военно-промышленном комплексе. Во-первых, законодатель решил повременить до 2026 года с введением в силу требования в рамках оборонного заказа об оплате труда с одновременной уплатой налогов и сборов (Закон от 23.11.2024 № 415-ФЗ). Во-вторых, устанавливается освобождение от НДС для резидентов Военного технополиса «Эра», правда, при соблюдении определенных условий (Закон от 23.11.2024 № 399-ФЗ).

Другие налоговые поправки вводят следующие новшества: