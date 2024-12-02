Обзор: Налог на майнинг, налоговики-мошенники, Правительство удивило новым порядком взыскания налогов с граждан

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1. Обложение майнинга и другие поправки в Налоговом кодексе

Традиционно в конце месяца были внесены поправки в налоговое законодательство. Наконец-то, определились, как будут облагать майнинг. Цифровая валюта теперь в целях обложения будет рассматриваться имуществом. При этом НДС на эту сферу распространяться не будет. А вот НДФЛ и налог на прибыль заплатить придется (Закон от 29.11.2024 № 418-ФЗ). Также продлили срок действия и подняли до 8% ставку по налогу на прибыль для радиоэлектронной промышленности (Закон от 29.11.2024 № 417-ФЗ).

Очередная «донастройка» налоговой системы произошла в Законе от 29.11.2024 № 416-ФЗ. Среди множества поправок можно выделить установление ставки в 40% в отношении прибыли Транснефти – это, конечно, греет душу простому человеку.

Тяжела жизнь российского монополиста.

2. Обещали другое внесудебное взыскание с граждан

В Госдуму от Правительства поступил проект, заменяющий судебный порядок на внесудебную процедуру взыскания налоговой задолженности с граждан, не являющихся предпринимателями. Ну что тут скажешь? Обещали совсем другое.

Во-первых, следует обратить внимание, что в очередной раз проигнорировано требование п. 7 ст. 1 НК РФ о том, что закон, изменяющий Налоговый кодекс, не должен содержать поправок в другие законодательные акты. А проект правительства вносит правки не только в Налоговый кодекс, но и Закон об исполнительном производстве. Вообще п. 7 ст. 1 НК РФ – это одна из самых игнорируемых норм. И ладно бы это делали депутаты, которые не умеют писать Налоговые законы, но тут Правительство.

Во-вторых, если вспомнить, то при начальном обсуждении говорилось, что граждане смогут очень просто остановить внесудебное взыскания налогов – буквально направив записку «не согласен», и тогда взыскивать будут только через суд. Но Правительство решило по-иному. Так, устанавливается безусловное внесудебное взыскание в отношении налогов, которые рассчитал сам налогоплательщик. То есть, например, в отношении сумм налога на самозанятых и НДФЛ, указанного в декларации, остановить внесудебный порядок не получится.

Что касается доначисленных сумм по решению налоговиков или налогов в уведомлениях, то тут придется подавать жалобы, заявления о перерасчете или «заявления о несогласии с решениями (новый зверь какой-то)». Короче, максимально запутали процедуру, чтобы простой гражданин не смог разобраться, а значит, и не сумел остановить внесудебное взыскание (Законопроект № 782260-8).

Кручу-верчу – запутать хочу.

3. Налоговики-мошенники

В США разгорается очередной скандал, связанный с распределением субсидий на поддержку бизнеса в период ковида. Так, были задержаны две налоговички, которые «за долю малую» помогали организациям, не имеющим права на ковидные льготы, получить субсидию. В результате их деятельности из бюджета утекло не по назначению 65 миллионов долларов. Но самое интересное в том, что это не единичный пример получения субсидий мошенникам. Соответственно, потери американского бюджета скорее всего исчисляются сотнями миллиардов долларов.

И эти люди запрещают всем ковыряться в носу.

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