Слежка за самозанятыми, вычеты пенсионеров, фермерские отчеты в обзоре событий ФНС России

Ключевые события ФНС России за ноябрь 2024 Телеграм: https://t.me/Taxruss

НДФЛ при передаче квартиры по брачному договору

ФНС России напомнила, что передача на основании брачного соглашения супругу в единоличное владение совместной недвижимости не прерывает срок владения. Соответственно, в целях НДФЛ срок владения исчисляется с момента покупки недвижимости, в данном случае квартиры (Письмо от 30 октября 2024 г. № БС-4-11/12343@).

Пенсионерские вычеты по НДФЛ

ФНС России на своем сайте опубликовала памятку о применении вычетов для пенсионеров. Условием для вычетов является получение пенсионером доходов, которое облагаются НДФЛ. Например, речь идет о трудовых доходах или доходах от сдачи в аренду объектов. В этом случае такие доходы могут быть уменьшены на расходы по лечению, физкультурным услугам, а также на затраты по пенсионному страхованию (социальные вычеты). Есть у пенсионеров и право на имущественный вычет в размере расходов на покупку/строительство жилья, уплату ипотечных процентов. При этом можно будет вернуть налог за 3 предшествующих года (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/15376128/).

Отчетность крестьянского хозяйства

ФНС России разъяснила, что в отсутствие выплат физическим лицам у крестьянского хозяйства не возникает каких-либо обязанностей по НДФЛ, в том числе по сдаче отчетности (6-НДФЛ). Однако отсутствие выплат не освобождает от предоставления нулевых расчетов по страховым взносам (Письмо от 1 марта 2024 г. № ЗГ-2-11/3018@).

Слежка за самозанятыми

ФНС России в своем Письме указала на то, что отслеживает доходы самозанятых в режиме реального времени и тщательно их анализирует для того, чтобы исключить сокрытие трудовых отношений. Далее служба перечислила уже известные критерии, по которым она выводит на чистую воду организации и самозанятых, между которыми есть трудовые отношения. Это периодичность выплат, их размер, наличие иных источников доходов и другие (Письмо от 11 ноября 2024 № АБ-4-20/12835@).

НДФЛ при продаже семьей жилья для строительства нового

ФНС России отмечает, что для необложения доходов от продажи жилья семьям с двумя и более детьми необходимо приобрести жилье по определенным договорам – купля-продажа, мена, ДДУ. Если же доход от продажи жилья был использован на строительство дома, то отсутствуют основания для освобождения такого дохода от НДФЛ (Письмо от 13 ноября 2024 № БС-17-11/3385@).

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