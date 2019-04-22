НДФЛ при разделе наследственной недвижимости, скандал с помилованием Байдена, блокировка счетов ИП в обзоре

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1. Блокировка личных счетов предпринимателей

Минфин России считает, что отсутствуют препятствия для блокировки счетов предпринимателей, даже если эти счета на связаны с ведением предпринимательской деятельности (Письмо от 6 ноября 2024 г. № 03-02-08/109096). Следует заметить, что такой подход противоречит позиции Верховного Суда, который указывал, что нельзя ограничивать операции по счету, который используется для удовлетворения личных потребностей предпринимателя (Определение от 23.08.2021 № 307-ЭС21-6593).

2. НДФЛ при разделе унаследованной квартиры

Минфин России отмечает, что если после получения в наследство жилья налогоплательщик разделил его, а затем продал отдельные части, то для освобождения доходов от НДФЛ сокращенный срок владения (в 3 года), который установлен для унаследованной недвижимости, не применяется. Соответственно, следует руководствоваться общим сроком – 5 лет. Логика Минфина заключается в том, что после раздела жилья продается не унаследованное жилое помещение, а новые объекты недвижимости (Письмо от 1 ноября 2024 г. № 03-04-05/107619).

3. Скандал с помилованием Байдена

Байден-отец помиловал Байдена-сына, в том числе по налоговым преступлениям. Новость не первой свежести, но тут интересны детали. Во-первых, формулировка помилования предполагает универсальное освобождение от ответственности: «за те преступления против Соединённых Штатов, которые он совершил или мог совершить или в которых мог участвовать в период с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года». Иначе говоря, даже если в будущем раскроют новые преступления Байдена-сына, совершенные в указанный период, то его не смогут привлечь к ответственности. Во-вторых, в обоснование помилования Байден-отец сказал, что преследование его сына связано с политическими мотивами. И тут уже взбунтовались судьи и прокуроры, которые заявили, что нет ни одного доказательства мстительного или избирательного преследования.

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