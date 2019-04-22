Налоги на майнинг, взыскание недоимки с граждан, споры по недвижимости в налоговом обзоре за ноябрь 2024

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22:33 - Налог на сверхприбыль для нефтяников и угольщиков - Законопроект Nº 766796-8

16:38 - Повышение лимита доходов по налогу на самозанятых - Законопроект Nº 771407-8

14:55 - Снижение минимального срока владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ - Законопроект Nº 773682-8

01:42 - Ответственность за подложные документы ( Закон от 23.11.2024 Nº 406-Ф3 )

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