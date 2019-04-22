Налоги на майнинг, взыскание недоимки с граждан, споры по недвижимости в налоговом обзоре за ноябрь 2024

Ключевые события в налоговой сфере
Телеграм: https://t.me/Taxruss
Содержание:
00:00 - Начало
00:40 - План
01:08 - Налоговые законы
01:42 - Ответственность за подложные документы (Закон от 23.11.2024 Nº 406-Ф3)
02:10 - Обложение майнинга (Закон от 29.11.2024 Nº 418-Ф3)
04:26 - Донастройка налоговой системы (Закон от 29.11.2024 Nº 416-Ф3)
05:36 - Внесудебное взыскание налогов с граждан - Законопроект Nº 782260-8 Правительство
13:53 - Депутатские законопроекты
14:25 - Возврат документов - Законопроект Nº 778192-8
14:55 - Снижение минимального срока владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ - Законопроект Nº 773682-8
16:38 - Повышение лимита доходов по налогу на самозанятых - Законопроект Nº 771407-8
18:14 - Освобождение от НДФЛ больничных выплат - Законопроект Nº 780567-8
19:46 - Отмена специального порядка обложения НДФЛ мигрантов - Законопроект Nº 779617-8
20:47 - Снижение НДС по продуктам - Законопроект Nº 772998-8
22:33 - Налог на сверхприбыль для нефтяников и угольщиков - Законопроект Nº 766796-8
23:39 - Квалификация имущества - Определение Верховного Суда от 26.11.2024 N 306-ЭС24-13246).
Если видео не воспроизводится - резервная ссылка
Начать дискуссию