Налоговые махинации Netflix, угрозы Маска, рост налога на авто в обзоре

Обзор международных событий в налоговой сфере за ноябрь 2024 Телеграм: https://t.me/Taxruss

Как раскрыли налоговый обман на 10 миллионов долларов

В Канаде разгорелся скандал. Недобросовестный налогоплательщик заявил в декларации о праве возврата налогово на 40 миллионов долларов. И Налоговая служба без какой-либо проверки декларации начала осуществлять возврат. Обман вообще могли бы не заметить, если бы не банк, который по собственной инициативе обратился к налоговикам с просьбой проверить, не является ли ошибкой перевод их клиенту десятков миллионов долларов. Только после этого Налоговая служба обнаружила мошенничество со стороны налогоплательщика. Оппозиционные партии потребовали расследования деятельности Налоговой службы, поскольку возникли подозрения, что налоговики без проверки деклараций могли необоснованно выплатить сотни миллионов долларов в качестве возврата налогов.

Netflix попался на налоговом мошенничестве

Во французском и голландском офисах компании Netflix прошли обыски по делу о налоговом мошенничестве. Утверждается, что в декларациях за 2019, 2020 была занижена прибыль. Причиной подозрений стало то, что в 2020 году оборот компании составил 51,3 млн долларов (47,1 млн евро) в 2020 году, а в 2022 году он вырос до 1,3 млрд долларов (1,2 млрд евро). Видимо, компания сама себя раскрыла, отказавшись от оптимизации и заявив реальные доходы. В этой связи в отношении компании с 2022 идет расследование об отмывании денег, полученных в результате налоговых махинаций.

Энергетический кризис и электронный документов оборот

В связи с засухой в Эквадоре возник глубокий энергетический кризис, поскольку 72% энергии вырабатывались на гидроэлектростанциях. Отключения электричества достигают 14 часов в сутки. Это повлияло на электронный документооборот. Налоговая служба страны вынуждена была увеличить сроки передачи электронных чеков до 4 рабочих дней с момента их выдачи (вместо 72 часов после их создания).

Рост транспортного налога

Не переживайте, пугаться стоит только россиянам, живущим в Великобритании. На туманных островах задумали повысить дорожный налог (что-то вроде нашего транспортного) в отношении авто, купленных после апреля 2025 года. Окончательная сумма будет зависеть от размера выбрасываемого СО2. Вероятно, любителям элитных бричек придется выложить на 2745 фунтов больше в сравнении с прошлыми годами. Повышенное обложение затронет Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Bi-Turbo, Bentley Bentayga 4.0 V8, BMW Alpina XB7 4.4 V8, Ferrari Purosangue 6.5 V12 (всего в списке 59 красивых наименований).

Видео новости по налогам за ноябрь 2024

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Снижение налога на покупку жилья

В Китае планирует резко снизить налог на покупку жилья. Так, ставка с 3% возможно будет снижена до 1% (а это в 3 раза, если что). Такие меры направлены на поддержку рынка недвижимости, который показывает длительное снижение.

Амнистия по налоговым штрафам

Налоговая служба Саудовской Аравии (Управление закята, налогов и таможни) призывает налогоплательщиков воспользоваться освобождением по налоговым штрафам. Для этого нужно сделать самую малость – подать неподанные налоговые декларации и выплатить указанные в них налоги. Акция действует до конца 2024 года.

Налог на метеоризм

Ну а европейские СМИ пестрят заголовками о налоге на метеоризм (животные газы) в Дании, которая первая в мире согласовала параметры налог на выбросы в сельском хозяйстве. С 2030 года местные фермеры будут уплачивать налог в размере 300 крон (43 доллара США, 34 фунта стерлингов) за тонну метана, выделяемого домашним скотом, в том числе коровами и свиньями. В 2035 году налог вырастет до 750 крон. На сколько вырастет стоимость мяса, не уточняется.

Маск угрожает налоговикам

Илон Маск, который станет главой Департамента эффективности госуправления при Трампе, заявил, что планирует пересмотреть статус Налоговой службы, поскольку многие ее сотрудники не платят налоги. В чем будут заключаться изменения, не уточняется, однако очевидно, что это не сулит Налоговой службе США ничего хорошего. Правда, есть подозрения, что администрация Трампа и его сторонники, просто хотят свести счеты с налоговиками, которые копали под них в рамках политической борьбы.

ТОП-3 Налоговых споров за 1 полугодие 2024

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