А у нас проблемы, или о том, как выдают медкнижки и к чему это ведет

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По своим надобностям нужно мне было оформить медицинскую книжку, чтобы были там все прививки и исследования, которые перечислены:

А у меня еще проблема, что карта с детскими прививками утрачена.

Про утрату карты – это вообще отдельная история. Несколько раз пытался забрать карту из поликлиники. А мне не давали, говорят, еще потеряете. Ну-ну. В один прекрасный день прихожу, а карты нет. Карты, которая велась с самого моего рождения и пережила несколько переездов из городов и стран. Завели новую карту. Так и ее умудрились потерять. В общем, переход на электронную карту – не самая плохая идея в нашей медицине.

Короче, не было у меня подтверждения детских прививок. Соответственно, либо надо тест на антитела сдавать, либо ставить прививки. Вот с такими печальными мыслями начал искать, где бы оформить медицинскую книжку. Оказалось предложений куча и недорого – 3 500 рублей. Выбрал, что поближе. Прихожу, начинаю оформлять документы. И тут меня спрашивают, отметки о каких прививках будем ставить в книжку. Я начинаю объяснять, что по некоторым прививкам у меня нет подтверждений (рассказываю историю про утрату карты). Оказалось, что им все равно, они поставят отметку о любой прививке.

Там, где я оформлял книжку, у меня хотя бы кровь на анализ взяли. А есть заведения, где и этого не делают.

И тут я понял, что у нас большие проблемы. Представляете, какую заразу можно подцепить, например, в ресторане или детском саду, где работают повар и няня вот с такими мед.книжками. А ведь многие такие работники из Средней Азии, где на вакцинацию болт положили, добавьте сюда еще антипрививочников. Короче, с санитарно-эпидемиологической безопасностью у нас большие проблемы. И это нам еще аукнется. Да что говорить, уже аукается.

За примерами далеко ходить не надо. Такие случаи регулярно всплывают в СМИ. В школьной столовой работала повариха с туберкулезом и ВИЧ. При этом все документы о здоровье, в том числе мед.книжка, у нее были. Как итог, у 50 детей положительный анализ на туберкулез. В другой школе массовое заражение гепатитом от работницы столовой. И таких случаев масса, а будет еще больше.

В заключение хотелось бы сказать, что бизнес по выдаче, по сути, фальсифицированных мед.книжек организуют все те же медицинские работники. Они прекрасно понимают, что ставят свои подписи и печати на липовых документах. Но это их нисколько не смущает.

PS. Фальсификацией я заниматься не стал. В мед.книжке у меня отражены только прививки, по которым есть подтверждение. Детские прививки поставил заново.

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