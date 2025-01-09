Обложение пьяниц, наркоманов, диетологов в обзоре позиций ФНС

Применение диетологом налога на самозанятых

ФНС России отмечает, что врач-диетолог может применять налог на самозанятых по доходам от своих услуг. При этом условием применения налога на самозанятых является соблюдение требований, которые предъявляются к деятельности врача-диетолога (Письмо от 19 ноября 2024 № АБ-16-20/329@).

Крайний срок по вычетам

ФНС России напоминает, что заявить социальные вычеты, право на которые возникло в 2021 году, можно до 31.12.2024 включительно. Речь идет о вычетах на лечение, обучение, физкультуру, пенсионное страхование, благотворительность. Заявить вычеты можно путем подачи декларации через личный кабинет налогоплательщика или Госуслуги.

Упрощенная жалоба

ФНС России напоминает, что с 2025 года у граждан и ИП появилась возможность подавать жалобу в упрощенном порядке. Но сделать это можно только через личный кабинет налогоплательщика.

Налог на самозанятых при ограничении дееспособности

ФНС России рассмотрела возможность применения налога на самозанятых лицами, ограниченными в дееспособности. Отмечается, что Закон о налоге на самозанятых не препятствует таким лицам применять налог. Соответственно, игроманы, хронические алкоголики, наркоманы и граждане с психическими расстройствами могут стать самозанятыми (Письмо от 19 ноября 2024 № ЗГ-2-20/17372@).

Исправление логических ошибок при применении ККТ

ФНС России подготовила обширные рекомендации по исправлению ошибок при использовании кассового оборудования. Документ направлен на недопущение логических ошибок, которые возникают при формировании кассами фискальных документов. Подробно прописывается порядок исправления допущенных ошибок (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/15543356/).

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