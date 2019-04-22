Обзор: налоги по иностранной банковской карте, налогообложение в 2025, новый глава Налоговой службы

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1. Налоги 2025

ФНС России подготовила специальную промостраницу о налоговых новшествах в новом году – «Налоги 2025» (https://www.nalog.gov.ru/new2025/). На ней Налоговая служба рассказывает об особенностях повышенных ставок по НДФЛ, механизме налоговой амнистии и других нововведениях.

2. Налоги при оформлении иностранной банковской карты

Минфин России рассмотрел последствия возмещения работнику затрат на оформление банковской карточки в иностранном банке. Отмечается, что такие затраты не относятся к командировочным, а значит, их компенсация подлежит обложению НДФЛ. Кроме того, работодатель не сможет учесть возмещение в качестве расходов по налогу на прибыль (Письмо от 11 октября 2024 г. № 03-03-06/1/98909).

3. Новый глава Налоговой службы

Ну а в США спорят о назначенном Трампом руководителе Налоговой службы - Билли Лонге. Отмечают, что, будучи конгрессменом, он подготовил законопроект, упраздняющий Налоговый кодекс США. Также его подозревают в причастности к заявлению незаконных налоговых вычетов в компаниях, где он работал. Некоторые политики обвиняют Лонга в непрофессионализме и отсутствии налоговых знаний, необходимых для управления Налоговой службой.

Материалы за декабрь 2024