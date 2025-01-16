Налоги при краже, выбор срока владения недвижимостью, волшебство с налогами в обзоре налоговых споров

Конституционность удержания НДФЛ сверх 13%

В Конституционном Суде попытались оспорить удержание из зарплаты НДФЛ сверх ставки 13%. В данном случае работодатель дополнительно удерживал из зарплаты работника налог, который не был удержан из выплат за вынужденный прогул. Однако Суд каких-либо противоречий Конституции не усмотрел и отклонил жалобу (Определение от 29 октября 2024 г. № 2888-О)

Какой срок владения недвижимостью применять по НДФЛ

Конституционный Суд рассмотрел проблему применения минимального срока владения недвижимостью в целях НДФЛ в ситуации, когда владелец недвижимости проживает в одном субъекте, а недвижимость, которой он владеет, находится в другом. При этом минимальные сроки владения недвижимости в этих субъектах отличаются. Было отмечено, что поскольку налог от продажи недвижимости поступает в бюджет субъекта, в котором проживает собственник недвижимости, то необходимо применять срок владения в целях освобождения от НДФЛ, который предусмотрен в субъекте проживания. По мнению Суда, такой подход не противоречит Конституции РФ (Определение от 12 ноября 2024 № 2964-О).

Блокировка личных счетов предпринимателей

Минфин России считает, что отсутствуют препятствия для блокировки счетов предпринимателей, даже если эти счета на связаны с ведением предпринимательской деятельности (Письмо от 6 ноября 2024 г. № 03-02-08/109096). Следует заметить, что такой подход противоречит позиции Верховного Суда, который указывал, что нельзя ограничивать операции по счету, который используется для удовлетворения личных потребностей предпринимателя (Определение от 23.08.2021 № 307-ЭС21-6593).

Налоговые новости за декабрь 2024

Фокусы с налогами

В США проходит суд над налоговым консультантом по кличке «Волшебник». Благодаря его фокусам, а именно подаче ложных деклараций, бюджет не досчитался 145 миллионов долларов (на наш счет – это почти 15 миллиардов рублей). Предполагается, что обвиняемый лишится свободы на 8 лет. При этом «Волшебник» признал свою вину и обещал вернуть награбленное в мозолистые руки налоговиков.

Учет налогов при краже

Перед Конституционным Судом был поставлен вопрос о допустимости включения в сумму ущерба от преступления НДС, который был уплачен в бюджет. Суд уклонился от рассмотрения этого вопроса, сославшись на то, что заявитель не предъявлял этот довод в уголовном деле. Исходя из этого, участникам уголовного процесса важно требовать уменьшать сумму ущерба за счет уплаченных налогов (Определение от 29 ноября 2024 г. № 3015-О).

Пошлина при обращении к председателю Верховного Суда

В Конституционном Суде попытались оспорить необходимость уплачивать госпошлину при обращении к председателю Верховного Суда (его заместителю) для передачи жалобы в судебные коллегии. Суд отметил, что соответствующее обращение, по сути, приравнивается к кассационной жалобе. Следовательно, на такое обращение распространяются требования, предусмотренные для кассационной жалоба, в том числе и необходимость уплачивать судебную пошлину (Определение Конституционного Суда РФ от 29.11.2024 № 3062-О).

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